إعلام القاهرة: انطلاق امتحانات الميد تيرم 9 أبريل حضوريا بالكلية

كتب ـ محمد صبحى

أكدت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، أن الكلية ستعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم " يوم 9 أبريل المقبل، مؤكدة أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية بنظام البابل شيت.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الامتحانات تراعى مواعيد شهر رمضان، حيث إن المدة الزمنية ستكون أقل فى الامتحان، مشيرة إلى أن الامتحانات ستتضمن بجانب البابل شيت مراعاة وجود سؤال فى التفكير النقدى، وذلك وفقا لتوجهات الجامعة وتدريب الطلاب وتأهيلهم.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن سؤال التفكير النقدي لقياس قدرة الطالب على التعامل مع المشكلات، مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية .