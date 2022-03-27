وزيرة التضامن تشارك محافظ أسيوط في حفل تكريم الأمهات المثاليات.. صور

كتب مدحت وهبة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم الأمهات المثاليات بمحافظة أسيوط لعام 2022، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ورجال الدين، والقوات المسلحة، والجامعة، والإعلاميين، وقد تم تسليم الأمهات المثاليات شهادات تذكارية وعدد من الهدايا العينية ومكافأة مالية.

وقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص التهاني للأمهات المثاليات في المحافظة، مبدية سعادتها بتواجدها وسط أمهات الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والأمهات البديلة، وذوي الإعاقة والأمهات المثاليات بالمحافظة، حيث بذلت جميعهن مجهودات كبيرة كي يستطعن تنشئة مواطنين قادرين علي خدمة الوطن.

وأضافت القباج أن رئيس الجمهورية يقدم مثالا عظيما في الرحمة والرقي والتقدير للفئات الأولى بالرعاية وللأمهات، وأكدت على تعظيمه لدور السيدات في مصر، وحققت المرأة في عهده عددًا من الفرص والمكاسب.

كما أكدت القباج أن هناك تعاونًا كبيرًا تشهده وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسيوط في قطاعات عديدة، سيكون له مردود إيجابي علي أهالي المحافظة.

ومن جانبه وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الشكر للسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي مجهوداتها الكبيرة التي تقوم بها، وكذلك دور الجمعيات الأهلية في المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، حيث تشهد المحافظة عددًا من المشروعات الكبري في المحافظة التي ستحدث تنمية كبيرة بها.

وأهدي محافظ أسيوط اللواء عصام سعد درع المحافظة لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرًا علي المجهودات الكبيرة التي تقوم بها في المجال التنموي والحماية الاجتماعية.