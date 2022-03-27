ضبط 16 سيارة انتظار أعلى الرصيف بالدقى وتغريم أخرى لغسيلها فى الشارع.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى حملة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، أسفرت عن ضبط 16 سيارة مخالفة انتظار أعلى الرصيف، و4 سيارات تقوم بإلقاء مياه ملوثة في الطريق العام، وتسبب تلفا للأسفلت من غسيل السيارات، في شارع محي الدين أبوالعز وشارع نادي الصيد وتم تحرير محاضر غرامات فوريه للمخالفين.

بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في إطار الاحتفال بعيد الأم، كرم رئيس حي الدقي اللواء احمد عبد الفتاح الأمهات المثاليات لذوى الهمم بمدرسة الناصرية بحي الدقي وتقديم شهادات التكريم والهدايا.

وفى سياق عقد حي الدقي اجتماع لجنه السكان برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي والإدارات التنفيذية من التعليم والأوقاف والأزهر والصحة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لوضع استراتيجية وتنسيق وتعاون مشترك وخطة العمل فئ توعية الفئة المستهدفة من المجتمع نحو مختلف الموضوعات الخاصة بالقضايا السكانية.