تعرفى على خطوات التحضير لتجميد البويضات وكيف تتم

كتبت نهير عبد النبى

تجميد البويضات هي الوسيلة التي يلجأ لها البعض فى حالة الرغبة في إنجاب أطفال في وقت متأخر في حياتهن، فمع تقدم المرأة في السن ، تميل جودة بيضها إلى التدهور وقد تحتوي البويضات على المزيد من التشوهات الصبغية ، ولن تعود الإباضة لدى النساء بعد انقطاع الطمث هذا يعني أن مبيضها سيتوقف عن إطلاق البويضات.

وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday إذا أرادت امرأة إنجاب طفل لكنها غير قادرة أو مستعدة للحمل في الوقت الحالي ، فيمكن لمنشأة مخصصة تجميد بويضاتها لاستخدامها في وقت لاحق وتكون الخطوات كالتالى:

مرحلة التحضير

قبل أن تبدأ عملية تجميد البويضات ، سيأخذ الطبيب تاريخًا طبيًا شاملاً مع التركيز على الخصوبة ، وتقييم انتظام الدورة الشهرية ، وإجراء مجموعة من اختبارات الدم لتقييم مستويات الهرمون، عادةً ما يطلق مبيض المرأة بويضة واحدة شهريًا، و عندما يتوفر عدد أقل من البويضات للتجميد ، تقل فرص نجاح الحمل.

من أجل تعظيم عدد البويضات المتاحة ، ستخضع المرأة للعلاج الهرموني لتحفيز إنتاج المزيد من البويضات، و يتطلب هذا العلاج عادة أن تحقن المرأة نفسها بالهرمونات في المنزل ما بين مرة إلى ثلاث مرات في اليوم.

ستتناول معظم النساء أيضًا حبوب منع الحمل لمدة شهر على الأقل قبل تلقي الحقن بالهرمونات، و هذا يقمع الدورة الطبيعية ويزيد من فعالية الهرمونات.

يختلف عدد ونوع الهرمونات عادة ما يشمل العلاج ما يلي:

- حوالي أسبوعين من الحقن بالهرمون المنبه للجريب (FSH) والهرمون اللوتيني (LH) ، اللذين يشجعان المبايض على إنتاج المزيد من البويضات.

- حقنة من الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية (GnRH) في منتصف الدورة تقريبًا، مما يمنع حدوث الإباضة في وقت مبكر جدًا من الدورة.

- حقنة موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية.

سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات دم منتظمة لرصد آثار العلاجات الهرمونية. ستحصل المرأة أيضًا على صورة واحدة على الأقل بالموجات فوق الصوتية لاكتشاف الإباضة وتقييم نمو البويضة، يقوم الطبيب بإدخال إبرة في بصيلات المبيض لاستعادة البويضات بعد نضجها.

عادةً ما يستخدم الطبيب الموجات فوق الصوتية لتوجيه الإجراء ومع ذلك، إذا كانت البويضات غير مرئية أثناء التصوير بالموجات فوق الصوتية، فقد يقوم الطبيب بإجراء جراحة في البطن لإزالتها.

مع هذا النهج الأكثر توغلًا، يقوم الطبيب بعمل شق صغير في البطن تحت التخدير وتسكين الآلام وإدخال إبرة لاستخراج البويضة.

بمجرد أن يسترجع الطبيب البويضة، يجب أن يتم التجميد في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، فإن البيض مليء بالمياه، والتي يمكن أن تتسبب في تلف بلورات الجليد إذا حدث التجميد على الفور، لمنع ذلك يقوم الطبيب بحقن محلول خاص في البويضات قبل تجميدها.

في المستقبل ، عندما تكون المرأة جاهزة لاستخدام بويضاتها، فإنها ستخضع للتلقيح في المختبر في عملية التلقيح الاصطناعي، يقوم اختصاصي الخصوبة بتلقيح البويضة في المختبر ، باستخدام الحيوانات المنوية من الزوج.

إذا نجح الإجراء، فإن البويضة والحيوانات المنوية تتطور إلى جنين يخضع للزرع في رحم المرأة بعد بضعة أيام. تحاول معظم عيادات الخصوبة إنماء عدة أجنة في وقت واحد لزيادة فرص نجاح الحمل.

قد تقلل بعض علاجات السرطان الخصوبة أو تنهيها ويمكن أن يساعد تجميد البويضات في الحفاظ على القدرة على إنجاب طفل بعد هذه العلاجات.

تتمتع النساء الأصغر سنًا بمعدلات نجاح أعلى بكثير من النساء الأكبر سنًا عند تجميد البويضات.

يجب على النساء اللواتي يرغبن في الخضوع لتجميد البويضات القيام بذلك في أقرب وقت ممكن.