6 أطعمة ومشروبات لتقليل العرق وتحسين رائحة الجسم بالصيف

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب فصل الصيف تتسبب الحرارة والجفاف والرطوبة ومقدار التعرض لأشعة الشمس في زيادة التعرق في جسمك، وقد يؤدي ذلك إلى رائحة كريهة من الجسم لكن هل فكرت يومًا في نظامك الغذائي لحل هذه المشكلة؟.. هناك بعض الأطعمة التي تقلل التعرق والتي يمكن أن تساعدك أيضًا على تحسين رائحة الجسم، بحسب موقع "health"، نتعرف عليها في هذا التقرير.

وموسم الصيف قد يكون صعبًا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة التعرق المفرط المعروف أيضًا باسم فرط التعرق، حيث يجب عليهم الاستحمام مرتين في اليوم على الأقل واستخدام مضادات التعرق على مدار الساعة لإبقائه تحت السيطرة، ومع ذلك ، يفشل الكثيرون في إدراك أن تناول طعامك له أيضًا تأثير على كمية العرق التي تفرزها.

أسباب التعرق

بعض أسباب التعرق الذي يؤدي إلى رائحة الجسم الكريهة تشمل:

* داء السكري

- الهبات الساخنة لانقطاع الطمث

* العدوى (عدوى فطرية قدم الرياضي).

* انخفاض سكر الدم

* مشاكل الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية)

* سرطان الدم

* الآثار الجانبية لبعض الأدوية

* التوتر والقلق والاكتئاب

* قلة النظافة

استهلك هذه الأطعمة والمشروبات التي تقلل العرق من أجل تحسين رائحة جسمك:

1. الماء

يساعد شرب كميات كافية من الماء في الحفاظ على برودة جسمك وحمايتك من الجفاف بسبب التعرق المفرط.

2. الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والحبوب الكاملة في تحسين عملية الهضم. يساعد الهضم المحسن في الحفاظ على درجة حرارة الجسم تحت السيطرة وتقليل التعرق.

3. زيت الزيتون

يمكن أن يؤدي استخدام زيت الزيتون في طهي طعامك أيضًا إلى زيادة التمثيل الغذائي والهضم، زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة ، فهو يمنع ارتفاع درجة الحرارة ويسيطر على التعرق.

4. الفواكه

سيساعد تضمين الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل التفاح والعنب والبطيخ والأناناس والبرتقال في تقليل مستويات العرق بالإضافة إلى ذلك ، يمتص الجسم الرائحة الطبيعية للحمضيات مثل البرتقال والليمون والأناناس وتترك رائحة منعشة على بشرتك.

5. الخضار

يجب أن تدمج الخضروات مثل الكرفس والخيار والخس والملفوف الأحمر والسبانخ في نظامك الغذائي هذه كثيفة بالماء وتساعد على تنظيم مستويات العرق.

6. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة وله تأثير مهدئ يساعد في الحفاظ على برودة الجهاز العصبي والسيطرة على التعرق.

تذكر الابتعاد عن الكافيين، حيث يعمل كمنشط وينشط الجهاز العصبي، بسبب استجابة الجسم المتزايدة، هناك زيادة في كمية العرق المنتجة.