5 علامات تؤكد إصابتك بتسرب الأمعاء.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

تسبب "القناة الهضمية المتسربة" في حدوث مشاكل صحية عديدة، بسبب الاستجابة الالتهابية، وتميل الأمعاء المتسربة إلى أن تكون أقل فعالية في تكسير الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى نقص المغذيات، والأمعاء الصحية هي أساس صحة الجسم بالكامل الجسم، لأنه يوجد 70-80% من جهاز المناعة لدينا، وتلعب الميكروبات في الأمعاء أيضًا أدوارًا مهمة في تنظيم التمثيل الغذائي ، والمزاج ، والصحة العقلية ، وبالطبع الهضم فما هي علامات القناة الهضمية المتسربة وكيفية المساعدة في منعها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - ما هو تسرب الأمعاء؟

تشرح هايلي بومروي، أخصائية التغذية و مؤلفة كتاب"Leaky gut"The Fast Metabolism Diet ، أن القناة الهضمية المتسربة تعنى أن البطانة المخاطية للجهاز الهضمي قد تعرضت للخطر، غالبًا من خلال الاستجابة للأطعمة الالتهابية أو الإجهاد، أو كليهما، عندما تصبح البطانة المخاطية قابلة للاختراق، يمكن أن تتسرب البروتينات الغذائية إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى تفاعلات الحساسية أو حتى المناعة الذاتية، عندما يخطئ جهاز المناعة في هذه البروتينات الغذائية لشيء يحتاج إلى مهاجمته، هذا يمكن أن يضر بعملية الهضم ويسبب لجسمك أن يبدأ في تخزين الدهون.

2 - تفاعلات الجلد غير الطبيعية

يمكن أن تؤدي الاستجابة الالتهابية التي تسببها الأمعاء المتسربة إلى حدوث التهاب في الجلد عبر "محور الجلد المعوي"، وهو عبارة عن مجموعة من جزيئات الإشارات التي تربط الأمعاء مع الجلد ".

3 - الصداع بعد الأكل

يؤثر الالتهاب الناجم عن تسرب الأمعاء سلبًا على الدماغ والإدراك عبر" محور الأمعاء - الدماغ "، وهو مجموعة من الأعصاب ، والناقلات العصبية ، وجزيئات الإشارات الأخرى التي تربط الأمعاء والجهاز العصبي المركزي.

4 - ألم المفاصل

يمكن أن تمتد الاختلالات في القناة الهضمية إلى الجهاز العضلي الهيكلي وتسبب تصلبًا والتهابًا في المفاصل".

5 - انتفاخ البطن

يؤدي الالتهاب في الأمعاء إلى تدفق الجزيئات الالتهابية التي يمكن أن تسبب الانتفاخ ويمكن للغازات الزائدة الناتجة عن الاختلالات البكتيرية المتضمنة في الأمعاء المتسربة أن تخلق غازات معوية زائدة تزيد من الانتفاخ.

6 - منع القناة الهضمية المتسربة

أفضل طريقة لمنع أو معالجة الأمعاء المتسربة هي تناول الأطعمة الكاملة في الغالب ، والحصول على ما يكفي من الألياف ، وشرب نصف وزن جسمك في أونصات من الماء، يمكن أن تساعد الأعشاب الهضمية مثل البقدونس والكزبرة والريحان في تحسين الهضم و تقليل الالتهاب في القناة الهضمية. وتناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك الطبيعي مثل الزبادى والاطعمة المخمرة.