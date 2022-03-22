تعرف على المضاعفات الصحية المصاحبة لتورم اللوزتين

كتبت - ميرفت رشاد

تتضخم اللوزتان عند الإصابة بعدوى، فإن التورم ينخفض ​​عند معظم الأشخاص في غضون أسابيع قليلة، لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، يصبح التورم حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى إذا لم يتم علاجها، وفقًا لما نشره موقع " verywellhealth".

الأسباب

عادة ما ينتج تورم اللوزتين عن عدوى أو بكتيريا أو فيروسات مثل:

التهاب الحلق

عدد كريات الدم البيضاء

نزلات البرد

الفيروس المضخم للخلايا

فيروس الهربس البسيط

في بعض الناس، يتحول التورم في اللوزتين إلى حالة مزمنة لا تزول، قد يعاني البعض الآخر من التهاب اللوزتين المتكرر، وهي حالة تؤدي فيها الالتهابات المتكررة إلى تورم اللوزتين بشكل منتظم، يمكن أن يؤدي الحجم الكبير للوزتين إلى مخاطر ومضاعفات صحية أخرى.

في حين أن اللوزتين المتورمتين وحدهما يمكن أن يسببان مضاعفات ، فإن كل إصابة لها أيضًا مضاعفات أخرى لا علاقة لها باللوزتين على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي التهاب الحلق البكتيري غير المعالج إلى مشاكل في الكلى والقلب.

الأعراض والمضاعفات

هذه هي الأعراض النموذجية والمضاعفات المحتملة من تورم اللوزتين:

التهاب الحلق وآلام البلع

من المرجح أن تكون أكبر شكواك أثناء إصابتك بتورم اللوزتين هي التهاب الحلق ، قد يتسبب هذا في عدم الرغبة في تناول الطعام أو الشراب بسبب مستوى الألم عند البلع ، يجب عليك الاستمرار في الشرب لتجنب الجفاف.

توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو حالة تؤدي إلى توقف الشخص عن التنفس لفترات وجيزة من الوقت أثناء النوم، يعد تورم اللوزتين سببًا شائعًا لانقطاع النفس الانسدادي النومي و هو حالة خطيرة مرتبطة بمخاطر وأعراض صحية خطيرة أخرى بما في ذلك:

إعياء

ضغط دم مرتفع

تغيرات في المزاج

كآبة

نوبة قلبية

فشل القلب الاحتقاني

عدم انتظام ضربات القلب

السكتة الدماغية

يحدث انقطاع النفس النومي في حوالي 1٪ إلى 4٪ من الأطفال، العلاج الموصى به هو الاستئصال الجراحي للوزتين واللحمية.

صعوبة التنفس

يمكن أن تنتفخ اللوزتان بشدة بحيث تسد الجزء الخلفي من الحلق والمجرى الهوائي.

ألم الأذن

التهابات الأذن

رائحة الفم الكريهة

يتغير الصوت

خراج حول اللوزتين

يحدث هذا عندما تنتشر العدوى من اللوزتين إلى أنسجة الرأس والرقبة، يحدث بشكل شائع عند البالغين ونادرًا عند الأطفال.