اليوم السابع
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احذر.. قعدة البيت لفترة طويلة هتجيب لك اكتئاب

الثلاثاء، 22 مارس 2022 07:00 م
احذر.. قعدة البيت لفترة طويلة هتجيب لك اكتئاب اكتئاب-صورة ارشيفية
نهير عبد النبى

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بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل المنزلى انتشرت حالات الاكتئاب بشكل كبير وخصوصا بين الشباب وكبار السن ، حيث أثبت علماء من بريطانيا وجود علاقة بين البقاء في المنزل فترة طويلة والاكتئاب الشديد، كما اكتشف علماء معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلم الأعصاب علاقة بين الجلوس في البيت فترة طويلة والاكتئاب .

وحسب ما ذكره gazeta.ru  توصل الباحثون إلى هذا الاستنتاج من متابعتهم الحالة الصحية لـ 164 شخصا يعانون من الاكتئاب الشديد، ومن بيانات تحديد الموقع الجغرافي التي حصلوا عليها من الهواتف الذكية للمتطوعين، اتضح لهم كم من الوقت قضى المرضى في بيوتهم.

ووفقا للباحثين كان كبار السن الذين يعانون من أعراض أكثر حدة أقل ميلا لمغادرة المنزل ولاحظوا أن العلاقة بين الأعراض في أيام الأسبوع كانت أقوى منها في عطلة نهاية الأسبوع.

في وقت سابق ، كشفت الطبيبة النفسية الأمريكية أوما نايدو أسماء الأطعمة التي يجب تناولها للفرح وتحسين الذاكرة و لها تأثير إيجابي على الدماغ،  ونصحت بضرورة الاهتمام بالتوابل، التي تعمل كمضادات للأكسدة، وبعضها له خصائص مفيدة أخرى فمثلا يقلل الكركم من القلق، ويساعد الزعفران على محاربة الاكتئاب وللشوكولاتة الداكنة تأثير مماثل.

 

 


اكتئاب

الاكتئاب

الحزن

المنزل

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