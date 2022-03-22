أداة فحص جديدة تكشف الإصابة بأنواع من السرطانات فى المراحل الأولى بنسبة 95%

فاطمة ياسر

سرطان البنكرياس يعد السبب الرئيسي الثالث للوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2020، ولذا نشرت دراسة تجربيية حديثة عن أداة تساعد في فحص الإصابة بسرطان البنكرياس في مراحله الأولي بنسبة 95%.

ونشرت جريدة " medicalxpress" هذه الدراسة التجريبية، وأوضحت أن دراسة أجريت علي 139 مريضًا بالسرطان من المرحلة الأولى والثانية و 184 عنصر تحكم أول اختبار سريري لمنصة تقنية تسمى الرحلان الكهربي عالي التوصيل ، والتي تم تطويرها في مركز مورس للسرطان في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو هيلث منذ 12 عامًا، ويكتشف الحويصلات خارج الخلية (EVs) ، التي تحتوي على بروتينات الورم التي يتم إطلاقها في الدورة الدموية بواسطة الخلايا السرطانية كجزء من شبكة اتصالات بين الخلايا غير مفهومة جيدًا، ثم يتم استخدام تحليل علامات البروتين المدعوم بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ باحتمالية الإصابة بورم خبيث.

وبالإضافة إلى اكتشاف 99.5٪ من سرطانات البنكرياس في المرحلة الأولى ، حددت الطريقة 74.4٪ من المرحلة الأولى من سرطان المبيض و 73.1٪ من المرحلة المرضية 1A العدوانية القاتلة في المبيض الغدي ، كل ذلك مع أكثر من 99٪ من التحديد ، مما يوضح القيمة المحتملة لهذه التقنية للكشف المبكر عن أنواع كثيرة للسرطان .

وحول ذلك، قال مدير مركز موريس للسرطان الدكتور سكوت إم ليبمان والمؤلف المشارك للدراسة، أن هذه النتائج أكثر دقة بخمس مرات في الكشف عن السرطان في مراحله المبكرة من اختبارات الخزعة السائلة الحالية للكشف عن السرطان المتعدد، فإن اختبارات الخزعة السائلة تعطي نتائج واعدة لرصد علاج السرطان وانتكاس المرض ، لكنها يمكن أن تسبب ضررًا للأشخاص الأصحاء عند استخدامها لفحص المرض المبكر بسبب معدلات إيجابية كاذبة عالية وغير مقبولة تؤدي إلى اختبارات تشخيصية ليست باهظة الثمن ، بل غالبًا ما تكون خطيرة.

وقال ليبمان، إن أبحاث الكشف المبكر عن السرطان قد أسفرت عن فوائد صحية هائلة ، مما أدى إلى طرق الفحص التي تكشف عن سرطانات عنق الرحم والثدي والقولون والمستقيم عندما تكون قابلة للشفاء بشكل كبير، ففي الوقت الحالي ، يتم تشخيص 5٪ فقط من سرطانات البنكرياس في المرحلة الأولى و 10٪ فقط في الوقت المناسب لإجراء جراحة فعالة.