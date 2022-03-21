ما هو التهاب النسيج الخلوى وأعراضه المختلفة

كتبت نهير عبد النبى

التهاب النسيج الخلوي هو عدوى جلدية بكتيرية شائعة وخطيرة يبدو الجلد المصاب منتفخًا وأحمر اللون وعادة ما يكون مؤلمًا ودافئًا عند اللمس، عادة ما يصيب التهاب النسيج الخلوي الجلد في أسفل الساقين، ولكن يمكن أن يحدث في الوجه والذراعين ومناطق أخرى، ويحدث عندما يسمح شق أو كسر في جلدك بدخول البكتيريا.

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تنتشر العدوى إلى الغدد الليمفاوية ومجرى الدم وتصبح مهددة للحياة بسرعة لا ينتشر عادة من شخص لآخر، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تتضمن العلامات والأعراض المحتملة لالتهاب النسيج الخلوي ، والتي تحدث عادةً في جانب واحد من الجسم ، ما يلي:

-منطقة حمراء من الجلد تميل إلى التوسع.

-تورم.

-الم.

-حمى.

-بقع حمراء.

-بثور.

من المهم تحديد التهاب النسيج الخلوي وعلاجه مبكرًا لأن الحالة يمكن أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء الجسم.

يحدث التهاب النسيج الخلوي عندما تدخل البكتيريا ، الأكثر شيوعًا المكورات العقدية والمكورات العنقودية ، من خلال شق في جلدك، و يزداد معدل حدوث عدوى بالمكورات العنقودية أكثر خطورة تسمى المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين .

على الرغم من أن التهاب النسيج الخلوي يمكن أن يحدث في أي مكان من الجسم ، فإن الموقع الأكثر شيوعًا هو الجزء السفلي من الساق، و من المرجح أن تدخل البكتيريا إلى مناطق الجلد المتقطعة ، مثل المكان الذي أجريت فيه جراحة مؤخرًا ، أو الجروح ، أو الجروح الوخزية ، أو القرحة ، أو قدم الرياضي ، أو التهاب الجلد.

لدغات الحيوانات يمكن أن تسبب التهاب النسيج الخلوي. يمكن أن تدخل البكتيريا أيضًا من خلال مناطق الجلد الجاف والمتقشر أو الجلد المتورم.

تعرضك عدة عوامل لخطر الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي:

-إصابه أي قطع أو كسر أو حرق أو كشط يمنح البكتيريا نقطة دخول.

-ضعف جهاز المناعة، الحالات التي تضعف جهاز المناعة لديك مثل مرض السكري وسرطان الدم وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز - تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى،و يمكن لبعض الأدوية أيضًا أن تضعف جهاز المناعة لديك.

-الأمراض الجلدية، يمكن أن تتسبب حالات مثل الإكزيما وقدم الرياضي والقوباء المنطقية في حدوث تشققات في الجلد ، مما يمنح البكتيريا نقطة دخول.

تورم مزمن في ذراعيك أو ساقيك (وذمة لمفية) تتبع هذه الحالة الجراحة أحيانًا.

-تاريخ التهاب النسيج الخلوي، إن الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي من قبل تجعلك عرضة للإصابة به مرة أخرى.

-بدانة، تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر الإصابة بالتهاب النسيج الخلوي.

المضاعفات

إذا تكرر التهاب النسيج الخلوي ، فقد يوصي طبيبك بالمضادات الحيوية الوقائية. للمساعدة في منع التهاب النسيج الخلوي والالتهابات الأخرى ، اتخذ هذه الاحتياطات عندما يكون لديك جرح جلدي:

-اغسل الجرح يوميًا بالماء والصابون افعل هذا برفق كجزء من الاستحمام العادي.

-ضع كريمًا أو مرهمًا واقيًا، بالنسبة لمعظم الجروح السطحية ، يوفر المرهم الذي لا يستلزم وصفة طبية (الفازلين والبوليسبورين وغيرهما) حماية كافية.

-قم بتغطية الجرح بضمادة، قم بتغيير الضمادات يوميًا على الأقل.

انتبه لعلامات العدوى، يشير الاحمرار والألم والتصريف إلى عدوى محتملة والحاجة إلى التقييم الطبي.

-يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري ومن يعانون من ضعف الدورة الدموية إلى اتخاذ احتياطات إضافية لمنع إصابة الجلد تشمل تدابير العناية الجيدة بالبشرة ما يلي:

-افحص قدميك يوميًا، افحص قدميك بانتظام بحثًا عن علامات الإصابة حتى تتمكن من التقاط العدوى مبكرًا.

-رطبي بشرتك بانتظام يساعد ترطيب بشرتك على منع التشقق والتقشير

-قلّم أظافر يديك وقدميك بعناية، احرص على عدم إصابة الجلد المحيط.

-احم يديك وقدميك، ارتدِ الأحذية والقفازات المناسبة.