للماميز.. لو طفلك عنده حساسية موسمية اعرفى أعراضها وعلاجها

كتبت - ميرفت رشاد

الحساسية الموسمية هي استجابة الجسم المناعية لمسببات الحساسية في البيئة، المعروفة أيضًا باسم حمى القش، شائعة جدًا وتحدث في حوالي 15٪ من الأطفال، يمكن لأي شخص أن يصاب بالحساسية الموسمية ، لكنها أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار الذين يعاني آباؤهم وإخوتهم من الحساسية، تشمل الأعراض الشائعة حكة العين وسيلان الأنف والعطس، وفقًا لما نشره موقع "verywellhealth".

ما هي الحساسية الموسمية؟

تحدث الحساسية الموسمية لدى الأطفال الصغار عندما يكون جسم طفلك الصغير مصابًا بالحساسية تجاه شيء ما في البيئة، تشمل مسببات الحساسية الشائعة عند الأطفال الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح، قد يعاني طفلك من الحساسية الموسمية إذا لاحظت أنه يعاني من سيلان الأنف وحكة في العينين والعطس والاحتقان في نفس الوقت تقريبًا من كل عام.

الحساسية الشائعة

الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم من عام إلى عامين أكثر عرضة للإصابة بحساسية داخلية مثل عث الغبار ووبر الحيوانات الأليفة، قد يكون الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات أكثر عرضة للإصابة بالحساسية في الهواء الطلق مثل حبوب اللقاح.

تظهر الأبحاث أن الأطفال الصغار المصابين بالأكزيما هم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية الموسمية، إذا كان طفلك مصابًا بالإكزيما، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو طبيب الأطفال حول علامات الحساسية التي يجب أن تكون على دراية بها.

الغبار

يعتبر الغبار من مسببات الحساسية الشائعة للأطفال الصغار، وتشمل جزيئات الغبار وعث الغبار، نظرًا لوجود الغبار في منازلنا على مدار العام ، قد تلاحظين أن طفلك يعاني من أعراض الحساسية كل يوم ، بدلاً من بضعة أسابيع فقط في السنة، يميل عث الغبار إلى التجمع في أماكن مثل الأثاث المنجد والفراش والبياضات والسجاد.

لمعالجة حساسية الغبار، اغسل بياضات طفلك بالماء الساخن كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لقتل عث الغبار.

العفن

يمكن أن يكون العفن موجودًا في الداخل والخارج ويمكن أن يؤثر على الأطفال والبالغين من جميع الأعمار، عادة ما تكون صغيرة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها ، لذلك قد لا تدرك ما إذا كان طفلك قد تعرض لها.

وبر الحيوانات الأليفة

قد يعاني طفلك من حساسية تجاه الحيوانات الأليفة ذات الشعر أو الفراء، يشمل ذلك القطط والكلاب والأرانب إذا لاحظت أن طفلك يعطس، أو بدأ في فرك عينيه أو أنفه بعد مداعبة حيوان، فقد يكون لديه حساسية من وبر الحيوانات الأليفة.

حبوب اللقاح:

حبوب اللقاح موجودة في الأشجار والنباتات والعشب والأعشاب الضارة، يمكن أن يكون موجودًا أيضًا في الهواء ، لذلك يصعب تجنبه، تميل أعراض حساسية حبوب اللقاح إلى أن تستمر حوالي أربعة إلى ثمانية أسابيع في نفس الوقت كل عام.

علاج الحساسية الموسمية:

هناك عدة خيارات لعلاج الحساسية الموسمية لدى الأطفال الصغار، أدوية الحساسية ، المعروفة باسم مضادات الهيستامين يمكن أن يساعد في السيطرة على أعراض الحساسية مثل سيلان الأنف وحكة العين والعطس ومع ذلك ، فهي لا تعالج الحساسية نفسها.