تعرف على أسباب العين الوردية وطرق علاجها

كتبت - ميرفت رشاد

تعد أسباب الإصابة بالعين الوردية (التهاب الملتحمة) متنوعة للغاية بدءًا من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية إلى الحساسية والتعرض للمواد الكيميائية ، قد يختفي التهاب الملتحمة الخفيف من تلقاء نفسه ، على الرغم من كونه غير مريح، قد تتطلب حالات أخرى مضادات حيوية لعلاج العدوى البكتيرية ، والمنشطات الموضعية لتقليل الالتهاب للمساعدة في تخفيف الألم وعدم الراحة، وفقا لما نشره موقع " verywellhealth".

ما هو التهاب الملتحمة (العين الوردية)؟

عادةً ما يتسبب التهاب الملتحمة الخفيف في احمرار إحدى العينين أو كلتيهما بالإضافة إلى الحكة ، والحرقان ، والدموع المفرطة ، والإحساس بالرمل كلما رمشت مهما كان السبب الأساسي ، قد لا تتطلب الحالات الخفيفة العلاج وغالبًا ما تتحسن من تلقاء نفسها في غضون أسبوعين.

نصائح العناية الذاتية:

يشعر الكثير من الناس بالراحة عند استخدام الكمادات الباردة أو الدافئة ، إذا كانت عينك الوردية ناتجة عن حساسية ، يمكن للكمادات الباردة أن تساعد في تخفيف الحكة والحرقان.

إذا كان هناك سبب فيروسي أو بكتيري ، يمكن للكمادات الدافئة أن تقلل الاحمرار والتورم، استخدم كمادات منفصلة لكل عين .

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة ، فمن الأفضل إزالتها حتى يتم حل الأعراض تمامًا.

الوقاية المنزلية:

إذا كان سبب العين الوردية معديًا ، مثل انتشار التهاب القرنية والملتحمة الوبائي (EKC) ، فأنت بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار العدوى وهذا يشمل:

اغسل يديك بانتظام بالماء الساخن والصابون

تجنب ملامسة العينين

عدم مشاركة المناشف وأكياس الوسائد والمناديل

عدم مشاركة المكياج أو قطرات العين

غسل الوسائد والفراش بانتظام

يمكن للدموع الاصطناعية ، المتوفرة بدون وصفة طبية ، أن توفر الراحة عن طريق زيادة ترطيب العين.

الوصفات الطبية:

التهاب الملتحمة الجرثومي:

يستمر التهاب الملتحمة الجرثومي بشكل عام لمدة أسبوع إلى أسبوعين وعادة ما يتم حله من تلقاء نفسه، إذا فشلت الأعراض في التحسن بعد خمسة أيام ، فقد يوصي الطبيب بقطرات مضاد حيوي للعين .



التهاب الملتحمة الفيروسي:

التهاب الملتحمة الفيروسي هو النوع الأكثر شيوعًا للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال في سن المدرسة.

يحدث التهاب القرنية والملتحمة الوبائي (EKC) بسبب فيروس غدي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنزلات البرد. نظرًا لعدم وجود أدوية مضادة للفيروسات قادرة على علاج EKC ، فإن العدوى تحتاج ببساطة إلى أن تأخذ مجراها بنفس الطريقة التي قد يحدث بها الزكام.

التهاب الملتحمة التحسسي:

يتم علاج معظم حالات التهاب الملتحمة التحسسي بشكل متحفظ بمضادات الهيستامين التي تصرف بدون وصفة طبية وبخاخات الأنف وقطرات العين والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات .