مستويات السكر المرتفعة في الدم يمكن أن تؤدي إلى الجلوكوما.. نصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

تحدث الجلوكوما عندما يزيد ضغط العين مما يؤدي إلى إتلاف عصب العين، وهو مرض تدريجي لا رجعة فيه يصيب العصب البصري للعين، بمجرد تلف العصب البصري، يمكن أن يؤدي إلى فقدان دائم للبصر والعديد من المضاعفات الأخرى.

الجلوكوما.. سارق البصر الصامت



وفقا لموقع " webmd"، فإن فقدان البصر بسبب الجلوكوما لا يمكن استعادته، يتم علاج الجلوكوما عن طريق تقليل ضغط العين بمساعدة القطرات (مدى الحياة) والليزر والجراحة ".

كيف يزيد مرض السكري من مخاطر الإصابة بالجلوكوما؟



اعتلال الشبكية السكري هو أحد مضاعفات مرض السكري الذي يؤثر على العين ويزيد من خطر الإصابة بالجلوكوما، ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم يزيد من سماكة جدران الشعيرات الدموية ويسبب تلف الأوعية الدموية في شبكية العين مما يؤدي إلى اعتلال الشبكية السكري، ويمكن أن تنزف هذه الأوعية الدموية الضعيفة في الشبكية وتتسبب في تراكم السوائل في الشبكية، ومع تقدم المرض، تغلق الأوعية الدموية في الشبكية.

كما يحذر الأطباء من أن اعتلال الشبكية السكري أكثر تعقيدًا لأنه قد لا يسبب أي أعراض أو يسبب مشاكل خفيفة في الرؤية فقط، وفي أسوأ الحالات ، يمكن أن يؤدي إلى العمى، والأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالجلوكوما.

نصائح للتخفيف من مخاطر الجلوكوما



يعد التحكم السيئ في نسبة السكر في الدم هو عامل خطر رئيسي للإصابة بالجلوكوما، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقم بزيارة طبيب العيون الخاص بك لإجراء فحص عين، ويمكن أن يعالج اعتلال الشبكية السكري بالليزر / الحقن وحتى الجراحة.

يجب على كل من تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري إجراء فحص روتيني للعين، وتشمل الحالات الجهازية التي يجب إخضاعها للفحص مرض السكري وضغط الدم / الدهون). يلعب النظام الغذائي الصحي وممارسة الرياضة دورًا مهمًا للغاية في إدارة مرض السكري ".

إذا تم تشخيصك بمرض الجلوكوما ، يُنصح بإجراء فحوصات منتظمة لضغط العين كل ثلاثة أشهر، يجب إجراء تحقيقات الجلوكوما مثل القياس المحيطي / OCT مرتين على الأقل في السنة.