ماذا يحدث في جسمك عند اتباع الديتوكس؟ فوائد عديدة

فاطمة ياسر

الديتوكس أو إزالة السموم من الجسم، هي ليست حمية ولكنها وسيلة لتطهير الجسم من السموم المتراكمة داخله، فالتزامك اليومي بتناول كميات محددة من السوائل المضاف عليها العناصر الغذائية المفيدة للجسم تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تنظيف وتطهير الجسم.

أشار التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، أن اتباع حمية غذائية شديدة يكون من أحد متطلبات القيام بالديتوكس، ولذا نجد أن الأشخاص بعد اتباعهم لهذا يفقدون نسبة ملحوظة من الوزن.

وأضاف، أن الإكثار من تناول الخضراوات النيئة والفواكه وعصير الفاكهة الطازج غير المحلاه يعد من أهم الحيل الغذائية التي تساهم في القضاء علي الوزن الزائد.

كما أن إضافة الأعشاب علي الماء الخاص بالديتوكس يساهم في غسيل المعدة والأمعاء، وتنظيفهم، ولذا تشعر بالراحة الشديدة في المعدة، ولا تتعرض للإصابة بالإمساك أو الإسهال، ولكن تتمتع بحركة أمعاء طبيعية.

من أهم مميزات أو فوائد اتباع الديتوكس هو زيادة التركيز ، والشعور بالطاقة والحيوية، والسبب التخلص من السموم الموجودة في الجسم.