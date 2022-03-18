رئيس القابضة للسياحة: شبرد وكونتيننتال الأوبرا على رأس خطط تطوير الفنادق

كتب عبد الحليم سالم

أكدت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة، أن تطوير الفنادق سواء التاريخية أو الحديثة على رأس أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، بما يعظم من قيمة تلك الفنادق وموارد الشركات نفسها مستقبلا.



أضافت ميرفت حطبة لـ"اليوم السابع"، أنه جرى الانتهاء من تطوير وتحديث فندق دهب بجنوب سيناء التابع لمصر للفنادق، وأصبح جاهزا لاستقبال السياح والزوار، لافتة إن أعمال تطوير فندق شبرد تتم وفق المخطط له من خلال مجموعة الشريف القابضة السعودية، بما يضمن دخوله الخدمة كواحد من الفنادق المصرية العريقة على النيل.



وأشارت رئيس القابضة للسياحة، أن فندق كونتيننتال الأوبرا، وسط البلد جارى الانتهاء من كافة أعمال الهدم ليكون جاهزا للتطوير سواء بالجهود الذاتية أو من خلال دخول شريك من القطاع الخاص لاستكمال تطويره، تزامنا مع ما تشهده القاهرة الخديوية من أعمال تطوير على أعلى مستوى.



وأشارت ميرفت حطبة، إن حرب روسيا وأوكرانيا بلا شك سيكون لها تداعيات سلبية على قطاع السياحة خاصة الشاطئية، سواء فى جنوب سيناء أو البحر الأحمر، حيث تمثل جزءا كبيرا منها.