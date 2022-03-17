5 معلومات عن صفقة نقل ملكية فودافون.. أبرزها عدم تغيير العلامة التجارية





إليك كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية فودافون لشركة فوداكوم: تعتزم مجموعة فودافون العالمية، نقل حصتها البالغة 55% في فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم" الجنوب أفريقية، عقب موافقة الجهات التنظيمية فى مصر ومن بينها جهاز تنظيم الاتصالات، حسبما أعلنت فى نوفمبر الماضى، وتبلغ قيمة الصفقة 2.7 مليار يورو.إليك كل ما تريد معرفته عن نقل ملكية فودافون لشركة فوداكوم:

1- هيكل الملكية

تتوزع هيكلة ملكية شركة فوافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقى 0.2% لصغار المساهمين.

2- فودافون تخاطب جهاز تنظيم الاتصالات لنقل ملكية حصتها بمصر

وتقدمت فودافون بخطاب رسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى نوفمبر الماضى، عن نيتها نقل ملكية 55% من أسهمها لفوداكوم التابعة للمجموعة العالمية فى جنوب أفريقيا.

ويستلزم نقل الملكية موافقة الجهات التنظيمية فى مصر ومن ضمنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذى منحها الترخيص وهيئة الرقابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب.

3- حقوق المصرية للاتصالات

تضمن الصفقة حقوق الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% وذلك موجب اتفاقية المساهمين المعدلة ضمنها، حق الشراء في حال تغير المساهم الرئيسي في فودافون مصر عن طريق حق الشفعة ليشمل البيع المباشر وغير المباشر.

إضافة سياسة توزيع أرباح سنوية تنص على توزيع نسبة 60% من التدفقات النقدية الحرة سنوياً كحد أدنى بدءاً من 2022، بخلاف قيام شركة فودافون مصر بتوزيع أرباح نقدية استثنائية من الأرباح المرحلة بإجمالي قيمة 10 مليارات جنيه خلال 2021.

تقديم فودافون مصر الدعم والتعاون اللازم للشركة المصرية للاتصالات فيما يخص الفحص النافي للجهالة في حالة البيع الجزئي أو البيع الكلي لحصة الشركة المصرية للاتصالات في شركة فودافون مصر.

حصول المصرية للاتصالات على حق بيع جزء من حصتها لأي مشترٍ محتمل لحصة مجموعة فودافون، بما لا يتعارض مع أي حقوق أخرى ينص عليها القانون المصري بما في ذلك حق قبول عرض شراء إجباري.

حق حصول الشركة المصرية للاتصالات على معلومات عن استثمارها في شركة فودافون مصر بشكل دوري.

4- تعظيم الاستفادة من الخدمات المالية

تسهم الصفقة فى تبسيط نظم إدارة العمليات للشركات التى تعمل بها فودافون فى أفريقيا، وتعظم الاستفادة من الخدمات المالية المتطورة المقدمة لعملائها لتحقيق الشمول المالى.



تحسين شروط حق الشفعة بما يسمح للمصرية للاتصالات زيادة فترة تطبيق الإجراءات الخاصة به بجانب إعداد التقييم اللازم عن طريق مستشار مستقل.

5- لا تغيير فى العلامة التجارية بفودافون

لا تغيير فى العلامة التجارية للشركة بمصر أو أى أمر يخص المستخدم، الصفقة مجرد نقل فودافون العالمية لملكية 55% من فودافون مصر إلى فوداكوم التابعة لها، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة على الصفقة.