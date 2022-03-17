وفاة العالم يوجين باركر مكتشف ظاهرة الرياح الشمسية عن عمر يناهز الـ94 عاما

وكالات

توفي عن 94 عاما عالم الفيزياء الفلكية الأمريكي يوجين باركر، المتخصص في الشمس وأول من وضع نظرية عن وجود رياح شمسية.

وحسب موقع سكاى نيوز، برزت لدى الراحل قدراته المميزة في الرياضيات التطبيقية، وكان يُعتبر أحد أبرز الطليعيين في مجال فيزياء الشمس، وهي دراسة الشمس ونظامها.

وحضر باركر عام 2018 إطلاق مسبار بحثي يحمل اسمه.

وقالت عميدة كلية الفيزياء في جامعة شيكاغو، أنجيلا أولينتو، إن باركر الذي أشارت إلى أنه توفي الثلاثاء "كان شخصية أسطورية" في هذا المجال العلمي.

ولاحظت المسؤولة في الجامعة، التي كان الراحل ينتمي إليها، أن "رؤيته للشمس والنظام الشمسي سبقت عصرها بأشواط".

وكان الراحل وراء فكرة "النانوفليرز"، وهي انفجارات صغيرة على الشمس تفسر حرارة الهالة الشمسية، وهي أكثر سخونة من سطحها نفسه.

ونال باركر الذي نال عدداً من الأوسمة أستاذا فخريا في جامعة شيكاغو.

ونجح المسبار "باركر" الذي سمي باسمه وأطلق عام 2018، في الاقتراب من الشمس على نحو غير مسبوق، ونقل إلى الباحثين كمّاً كبيراً من البيانات ساهمت في التوصل إلى عدد من الاكتشافات، لا سيما عن طقس الفضاء.