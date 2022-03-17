واردات السيارات تغلق عام 2021 على تراجع بنسبة 47%

كتب: مدحت عادل

تراجعت واردات مصر من السيارات بشكل ملحوظ في الشهر الأخير من عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 32.6 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت نحو 61.5 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ 28.9 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 47%.



ورصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز الإحصاء، مجموعة من السلع التي حققت وارداتها تراجعا ملحوظا خلال نفس الفترة، وضمت هذه القائمة واردات البترول الخام وبلغت قيمته 161.3 مليون دولار، بينما كانت 445.9 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 284.6 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 63.8%، إلى جانب واردات الخشب ومصنوعاته والتي تراجعت إلى 109.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 123.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 14 مليون دولار، ونسبة تراجع بلغت 11.3%.



وسجلت واردات خامات الحديد ومركزاتها نحو 56.6 مليون دولار، مقابل 108.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بتراجع بلغ 51.6 مليون دولار ونسبة تراجع بلغت 47.7%، كما تراجعت واردات مصر من سيارات نقل البضائع نحو 25.1 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 41.9 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 16.8 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 40.1%.