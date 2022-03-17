هل ينتقل فيروس كورونا من الحامل المصابة به إلى الجنين؟ .. دراسة توضح

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسة جديدة أن النساء يمكن أن ينقلن فيروس كورونا لأطفالهن لكن هذه الظاهرة نادرة، وقدر باحثو جامعة برمنجهام في بريطانيا أن ما يقرب من 2 % من الأطفال المولودين لأمهات مصابات بالفيروس بعد وقت قصير من الولادة، بحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية.

وقال الباحثون إن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل في الرحم أو أثناء المخاض أو الولادة أو خلال الأيام القليلة الأولى من حياة الطفل.

واستعرض الخبراء ما يقرب من 500 دراسة دولية شملت 18000 طفل ولدوا لأمهات مصابات بكورونا خلال الوباء.

ووجد الباحثون أن 1.8% فقط ممن أجروا الاختبار إيجابيين للفيروس، مما يسلط الضوء على "الخطر المنخفض '' للأمهات اللائي ينقلن الفيروس.

لكن مزيدًا من التحليل يشير إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من أولئك الذين من المحتمل أن يكونوا قد أصيبوا بالفيروس في الرحم.

وخلصوا إلى أنه عندما يتم اتخاذ خطوات وقائية مناسبة بعد أن تكون نتائج اختبار الأم إيجابية، مثل استخدام أقنعة الوجه، فإن "إصابة الأطفال حديثي الولادة أمر غير محتمل".

وكشفت دراسات سابقة عن وجود أجزاء من الفيروس في المشيمة والسائل الذي يحيط بالجنين - الذي يحيط بالأطفال في الرحم - والسائل المهبلي وحليب الثدي.

وأكدت الدراسة - التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) - الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل إلى الأطفال.

وقام الأكاديميون بمراجعة بيانات من 472 دراسة عالمية ، والتي نظرت في بيانات عن 952 أم و 18237 طفلاً.

من بين الحالات الإيجابية التي تمت دراستها ، كانت هناك بيانات عن 592 طفلاً تشير إلى أنهم ربما التقطوا الفيروس من أمهاتهم.

كان هناك 14 حالة انتقال موثقة من الأم إلى الطفل.

في البلدان الغنية ، مثل الولايات المتحدة ، كان خطر انتقال العدوى من الأم إلى الطفل أقل من 0.1%.

في افتتاحية مرتبطة، كتبت كاثرين ماكلين بيركل، الأستاذة المساعدة في جامعة هاواي: "بشكل عام ، تبدو نتائج هذه المراجعة مطمئنة.

على الرغم من أن النتائج تشير إلى أن الانتقال من الأم إلى الطفل ممكن في الرحم خلال فترة ما قبل الولادة ، وأثناء المخاض أو الولادة (أثناء الولادة) ، وبعد الولادة (بعد الولادة) ، فإن معدلات الإيجابية بين الرضع المولودين لأمهات مصابات بكورونا منخفضة.

علاوة على ذلك ، في مناطق العالم الغنية مثل أمريكا الشمالية ، يبدو أن الإيجابية بين الأطفال المعرضين نادرة للغاية (0.1 في المائة).

و تشير النتائج إلى أنه عند اتخاذ تدابير وقائية مناسبة خلال فترات ما بعد الولادة وفترات ما بعد الولادة المبكرة ، مثل الاستخدام المتسق والمناسب لمعدات الحماية الشخصية ، فإن إصابة الأطفال حديثي الولادة بالعدوى أمر غير محتمل."

وقالت السيدة بيركل إنه تم تحديد سبع حالات فقط لانتقال الفيروس أثناء الحمل ، مما يشير إلى أن "انتقال الفيروس في الرحم أمر ممكن ولكنه نادر للغاية".

وأضافت أنه بعد ولادة الأطفال، يمكن أن تتطور العدوى من "مجموعة متنوعة من حالات التعرض" لكنها لا تزال نادرة.

لم يكن هناك ارتباط بين الرضاعة الطبيعية والعدوى عند الأطفال حديثي الولادة.

بينما تشير الدراسة إلى أن الأمهات نادرًا ما ينقلن فيروس كورونا إلى أطفالهن، وقال المسعفون إن الإصابة بالفيروس أثناء الحمل لا يزال يمثل خطرًا، خاصة إذا كانت الأم غير محصنة.

اقترحت دراسات أخرى أن الأمهات اللواتي تم تطعيمهن أو سبق أن أصبن بكورونا ينقلن الأجسام المضادة لمكافحة كورونا إلى أطفالهن.