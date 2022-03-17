اليوم السابع
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"نرشدكم بلغتكم".. 7 لغات لإرشاد المعتمرين وزائرى الحرمين.. اعرف التفاصيل

الخميس، 17 مارس 2022 09:39 ص
"نرشدكم بلغتكم".. 7 لغات لإرشاد المعتمرين وزائرى الحرمين.. اعرف التفاصيل بيت الله الحرام
إيمان حنا

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أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة في الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فادي السلمي، أن الإدارة تحرص على تقديم خدمة ترجمة المسائل الشرعية، بتوزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين، وترجمة الأسئلة الواردة باللغة المناسبة للزائر والمعتمر.

 
وأكد "السلمي" أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها من خلال برنامج "نرشدكم بلغتكم"؛ ومن أهمها: (الإنجليزية- الأوردية- الفارسية- الفرنسية)؛ حيث ستكون ترجمة هذه اللغات للإجابة عن أسئلة المعتمرين والزوار؛ وذلك في المسائل الشرعية، بالطريقة المباشرة، وكذلك عبر الهواتف المجانية الموجودة داخل المسجد الحرام.
 
يأتى ذلك فى إطار ما تقوم به وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد باللغات والترجمة فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين عبر برنامج "نرشدكم بلغتكم"، و تلك الجهود تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين، وإيصال الفتوى الشرعية الصحيحة لهم، وضمان شمولية الخدمات لكل القاصدين وفق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

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