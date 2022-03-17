مستشار الرئيس للصحة: أحيى أطباء مصر فى يوم الطبيب على كفاحهم كورونا لمدة عامين

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن غدا الاحتفال بيوم الطبيب، ونتذكر فى هذا اليوم الكوادر الطبية التى كان لها دور كبير فى كفاحهم ضد فيروس كورونا خلال العامين الماضيين.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الطبيب كان له دور كبير فى مكافحة فيروس كورونا، مضيفا أنهم كانوا يقومون بدور كبير فى تخفيف العبء عن المرضى، وكلنا نعلم المعاناة التى يعانى منها المرضى عندما يكون الشخص غير قادر على أخذ نفسه، مضيفا: "عشنا كلنا هذه الأيام الصعبة".

وأضاف: "أحيى أطباء مصر فى يوم الطبيب، وأحيى الأطباء الذين أصيبوا بالمرض، والزملاء الذين فقدناهم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.. كل سنة وأنتم طيبين".

وأكد أن دور الإعلام مهم فى توعية الاشخاص بضرورة ارتداء الماسك عند الإصابة بالمرض لمنع عدوى الآخرين، موضحا أن أى شخص يصاب بالإنفلونزا عليه ارتداء الكمامة، مضيفا: "بلاش السلام بالأحضان والقبلات".