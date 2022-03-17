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مستشارة هيئة التعاون الدولى اليابانية تزور فرع التأمين الصحى بالأقصر

الخميس، 17 مارس 2022 12:29 م
مستشارة هيئة التعاون الدولى اليابانية تزور فرع التأمين الصحى بالأقصر مستشارة من هيئة التعاون الدولى اليابانية تزور فرع التأمين الصحى
الأقصر - أحمد مرعى

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زارت السيدة (نيشيباري يوكيكو) مستشار نائب رئيس فريق الخبراء بهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، مقر فرع الأقصر للتأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، حيث رافقها خلال الجولة الدكتورة شيماء كامل مسئول أول مشروع تطوير القدرات بهيئة التعاون الدولي اليابانية، وأسامة شاهين مدير الإدارة العامة للتسويق والدعم المؤسسي بهيئة التأمين الصحى الشأمل.

 

وكان في استقبال مستشارة هيئة التعاون الدولى اليابانية خلال الزيارة للأقصر، كل من الدكتور محمود عبدالوهاب مدير عام التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وأحمد أمين مدير العلاقات العامة بالفرع، ورأفت صادق مسئول إعلام وتوعية بالفرع، وسماح أحمد منسق بالعلاقات العامة بالفرع.

 

واستعرضت مستشار نائب رئيس فريق الخبراء بهيئة التعاون الدولي اليابانية، خلال زيارتها للفرع خطة العمل التسويقية  لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تستهدف خلال الحملة كافة فئات المواطنين، وعرض تقديمي بالجولات التي استهدفت القرى الاكثر فقرا والندوات التثقيفية، وتذليل كافة العقبات للمواطن خلال الحملة والوقوف على خطة العمل في الفترة القادمة، حيث وتأتي تلك الزيارة في إطار توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، بمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً بأول بالمحافظات التي تم تطبيق المنظومة بها.

 

وكان قد عقد فرع التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، ندوة تثقيفية بالجمعية الزراعية بأرمنت الحيط والتابعة لمركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، حول التعريف بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وكيفية التسجيل والحصول على الخدمات الصحية والعلاجية، وذلك في ضوء توجيهات حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتحت إشراف الدكتور محمود عبد الوهاب مدير فرع الأقصر.

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمود متولي بإدارة المستفيدين بفرع الأقصر، خلال الندوة، إن نظام التأمين الصحي الشامل هو نظام تكافلي لجميع المواطنين و يتم التسجيل به من خلال وحدة الرعاية الأولية والعرض على طبيب الأسرة عن طريق الحجز والاتصال بالخط الساخن 15344.


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