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مرور القليوبية يحرر 2318 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق

الخميس، 17 مارس 2022 09:30 ص
مرور القليوبية يحرر 2318 مخالفة متنوعة خلال حملة مكبرة على الطرق حملة مرورية _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت عن تحرير 2318 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور.

أسفرت الحملة عن ضبط 2318 مخالفة مرورية، بينها 1000 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و943 مخالفة متنوعة، وضبط 59 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و45 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 31 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 28 دراجة غير مرخصة، وتحرير 17 مخالفة ملصقات، و193 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 19300 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 27 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 22 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2550 جنيها مصالحات.


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