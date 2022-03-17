محافظ قنا يفتتح معرضين لـ" أهلا رمضان" بمدينة قنا ضمن 11 معرضا

قنا - صابر سعيد

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، صباح اليوم الخميس معرضين لـ"أهلا رمضان" بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بشارع حى المصالح و منطقة ميدان الساعة ضمن 11 معرضا على مستوى المحافظة، تقوم بتنفيذهم الغرفة التجارية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بقنا تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار تلائم جميع المواطنين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأوضح محافظ قنا، أن معارض "أهلا رمضان" تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وبيع جميع أنواع السلع الغذائية من "اللحوم والدواجن والأسماك والزيوت والأرز والسكر"، وجميع مستلزمات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن مثيلتها فى الأسواق، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية بفتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان فى عدد كبير من المحافظات والتى تعمل على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ورسالة طمأنينة للمواطن ومحاربة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية وبالتالى يجعل التجار يخفضون أسعارهم وينتج عنه ضبط منظومة الأسعار فى الأسواق.

وأضاف الداودي، بإن المحافظة بصدد افتتاح 11 معرضاً على مستوى مراكز المحافظة التسعة خلال الأيام القليلة القادمة يشارك فيها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية وبذلك ستتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية مما سيضبط آليات السوق، وسينعكس ذلك على انتعاش حركة البيع والشراء ومن ثم سيستفيد به المواطنون بشراء احتياجاتهم بأسعار تنافسية.