محافظ المنوفية يحيل مسئولى ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة

المنوفية - فريق المحافظات

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مسئولى ملف التصالح بمركز ومدينة الباجور للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك لقيامهم بإصدار نموذج (10) دائم لمواطن بقرية سمان التابعة للوحدة المحلية بكفر الخضرة وذلك قبل الحصول على مطابقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء ، مما يُعد مخالفة جسيمة للقانون رقم 17 لسنة 2019 ، جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام .

تبين من خلال الاطلاع وفحص مذكرة التفتيش الهندسى بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالديوان العام قيام المسئولين بلجنة البت ولجنة الأمانة الفنية بملف التصالح على مخالفات البناء بالوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور بإعتماد نموذج (8) وإصدار نموذج (10) دائم لمبنى خارج الحيز العمرانى ومساحته أقل من 200 م وارتفاعه أقل من أرضى و 3 أدوار وذلك بالنموذجين رقم 6024 ، 6025 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 146 لسنة 2021 والكتاب الدورى لوزارة التنمية المحلية رقم 179 لسنة 2021 .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة كافة الملفات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير، مؤكداً على إستمراره فى مكافحة الفساد المالى والإدارى والتصدى بكل حزم لهذه المخالفات ومرتكبيها وكل من قصر فى أداء واجبه الوظيفى حفاظا على المال العام.