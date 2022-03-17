محافظ الشرقية يشدد على ضرورة تفعيل حملات التفتيش المفاجئ على المدارس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها بالمرور المفاجئ على المدارس بنطاق المحافظة، لمتابعة سير إنتظام العملية التعليمية وللتأكد من تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدارسهم وإلتزامهم بمواعيد العمل المحددة، وكذلك متابعة نسبة الحضور لهم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين منهم.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أوضح عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية قيام الإدارة بشن عدة حملات مفاجئة على عدد من المدارس ومراجعة سجل الحضور والإنصراف لبيان مدى إلتزام العاملين بها بالتواجد بمقرعملهم طبقاً للمواعيد المحددة.

وأضاف مدير المتابعة الميدانية أنه خلال الحملات المفاجئة على المدارس تبين عدم وجود عدد من أعضاء هيئة التدريس بمقر العمل وغير محرر لهم خطوط سير أو أذون مغادرة، وتم التسديد قرين أسمائهم بخانة الحضور والإنصراف كالآتى :

عدم تواجد 4 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد هشام عبد العال الإبتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية.

عدم تواجد 5 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة عمر بن الخطاب التابعة لإدارة القرين التعليمية.

عدم تواجد 7 من العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمدرسة الشهيد حازم مكاوى الثانوية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية.

وأكد محافظ الشرقية أنه لن يسمح بأى إهمال أو تقصير وخاصة بقطاع التعليم حرصاً على مصلحة الطلاب، مشدداً على الإستمرار فى شن الحملات المفاجئه لضبط منظومة العمل بالمدارس.