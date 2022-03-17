محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة بميدان الشهيد أحمد جلال.. صور

أسيوط – أحمد مرعى

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس مجدي سليم أمين أمانة ثاني بحزب مستقبل وطن ووكيل لجنة التموين والطاقة بمجلس الشيوخ معرض بيع المواد والسلع الغذائية، والذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" لتوفير السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 30%، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم والذي يقام تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الإقليم والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب.

حضر الافتتاح المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب وايهاب عبدالحميد أمين المشروعات الصغيرة بالحزب ورئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط وأيمن محروس رئيس حي شرق وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة.

تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة واللحوم والخضروات وياميش رمضان والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج كما التقى المحافظ ببعض الأهالي وأطمأن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأعلن محافظ أسيوط عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار مضيفًا بإنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم وياميش رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال الشهر الكريم مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامناً مع قرب شهر رمضان المعظم.

وأشار المحافظ إلى تنفيذ معارض "أهلاً رمضان" بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة منوهاً عن افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" تصل إلى 16 معرض بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة فضلاً عن وجود منافذ ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

وأشار وكيل لجنة التموين والطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن المعرض تم تنظيمه ضمن سلسلة معارض بالمحافظة تحت إشراف ودعم المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ويهدف إلى توفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم المخفضة للمواطنين بأسعار تنافسية بالإضافة إلى فتح معارض ومنافذ أخرى بمختلف المراكز والقرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين فضلًا عن منافذ أصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم حيث يشمل العديد من المنتجات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط مؤكدًا أن هذه المعارض تأتي انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.



محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة لحزب مستقبل وطن (1)



محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة لحزب مستقبل وطن (2)



محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة لحزب مستقبل وطن (3)



محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة لحزب مستقبل وطن (4)



محافظ أسيوط يفتتح معرض السلع الغذائية المخفضة لحزب مستقبل وطن (5)