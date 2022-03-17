اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

مبعوث صينى يدعو الأطراف الليبية إلى التمسك بالسلام

الخميس، 17 مارس 2022 10:27 ص
مبعوث صينى يدعو الأطراف الليبية إلى التمسك بالسلام ليبيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا مبعوث صيني اليوم الأربعاء الأطراف في ليبيا إلى التمسك بالسلام والعزوف عن أي عمل قد يعقد الوضع.

وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا"، إن الصراع المستمر منذ 11 عاما في ليبيا تسبب في عواقب كارثية على الشعب الليبي مع تداعيات بعيدة المدى على أفريقيا، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن الأمل المشترك للشعب الليبي والمجتمع الدولي هو أن تظل عملية السلام الليبية على المسار الصحيح، وتحقق تقدما مستمرا، وسلاما دائما في أقرب وقت ممكن .

وأشار إلي أن جميع الأطراف في ليبيا حافظت بشكل عام على الهدوء وضبط النفس في هذه اللحظة الحرجة، معربا عن أمل بلاده في أن تواصل الأطراف السعي إلى تحقيق تسوية سياسية وتجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعقد الوضع.

 


الصين

ليبيا

البحر الأبيض المتوسط

الامم المتحدة

الشعب الليبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة