ما مخاطر متلازمة القولون العصبى وما طرق علاجها؟

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تكون متلازمة القولون العصبي مزعجة ولها تأثير خطير على صحتك، على الرغم من أن سبب متلازمة القولون العصبي غير معروف تمامًا ، إلا أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها لتقليل الأعراض، وفى السطور القادمة سنوضح لك كيفية التحكم وعلاج متلازمة القولون العصبى من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

س: ما العلامات التى تدل على أن لديك القولون العصبي؟



قال أشكان فرهادي، طبيب أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا : "عادةً ما تظهر متلازمة القولون العصبي كمزيج من آلام البطن والتغيرات في عادات الأمعاء مثل الإسهال والإمساك".

قد تشمل الأعراض الأخرى:



التغييرات في مظهر حركة الأمعاء

تغييرات في عدد مرات التبرز

الانتفاخ

عسر الهضم

س: ما الذي يسبب القولون العصبي؟



أسباب متلازمة القولون العصبي ليست مفهومة تمامًا، التغيرات في تقلصات العضلات في الأمعاء التي تسبب تحرك البراز على طول الجهاز الهضمي، وقال فرهادي: "هناك ارتباط وثيق بين القولون العصبي والحالات النفسية مثل القلق والاكتئاب".

س: ما عوامل خطر الإصابة بالقولون العصبي



وفقًا لمايو كلينك ، أنت في خطر متزايد للإصابة بمرض القولون العصبي إذا كنت:

يتم تشخيص معظم حالات القولون العصبي لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

لديك تاريخ عائلي من القولون العصبي

لديك قلق أو اكتئاب أو مشاكل أخرى تتعلق بالصحة العقلية

س: متى تزور الطبيب؟



إذا استمرت أعراض الجهاز الهضمي لأكثر من أسبوعين، أو ارتبطت بعلامات مثل فقدان الوزن ، أو وجود دم في البراز ، أو فقدان الشهية ، أو الحمى ، أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون .

س: كيف يتم علاج القولون العصبي؟



في معظم حالات متلازمة القولون العصبي ، تتكرر الأعراض وتميل إلى التفاقم، إن استكشاف وإيجاد المنبه النفسي وكذلك المواد الغذائية التي تؤدي إلى تفاقم الأعراض لهما أهمية قصوى في إدارة أعراض القولون العصبي.

قد يقترح طبيبك إنشاء يوميات طعام لتحديد الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم القولون العصبيوتحسين نظامك الغذائي وفقًا لذلك، قد يصفون أيضًا مكملات أو أدوية مثل البريبايوتكس أو البروبيوتيك أو المضادات الحيوية لتحسين صحة الأمعاء ، والتي قد تخفف الأعراض، قد تساعد مضادات الاكتئاب أيضًا في إدارة الاكتئاب والقلق وتساعدك على الشعور بالتحسن.