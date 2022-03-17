لو بتفكرى في الحمل.. 8 أطعمة صحية تعزز الخصوبة

كتبت - ميرفت رشاد

يجب على الجميع التركيز على نظام غذائي أكثر صحة، وخاصة النساء إذا كن يحاولن الإنجاب، فللخصوبة علاقة كبيرة بأنماط الوجبات، يمكن أن يعزز تناول النوع الصحيح من الأطعمة المعبأة من صحتك الإنجابية، ونستعرض فيما يلى 8 أطعمة تعزز الخصوبة لتضمينها في نظامك الغذائي، والتي يمكن أن تفتح الأبواب لحمل صحي، وفقا لما نشره موقع "lifestyleasia".

أطعمة تعزز الخصوبة إذا كنت تخططين للحمل

منتجات الألبان:

منتجات الألبان المبسترة كاملة الدسم مثل الحليب والجبن تصنع الكثير لمن يخططن للحمل، وذلك لأن الدهون المشبعة مفيدة للحمل، وفقًا لدراسة فإن أولئك اللاتى يدرجن منتجات تحتوي على اللاكتيك كامل الدسم في وجباتهن يعانين من مشاكل إباضة أقل، كما أن منتجات الألبان هذه غنية بالعناصر الغذائية الأخرى مثل فيتامينات أ وفيتامين هـ وفيتامين د وفيتامين ك وفيتامين ك 2.

طماطم:

عندما نتحدث عن الحمل، فإن الصحة الإنجابية للرجل هي نفس الاهتمام، وفقًا للبحث المنشور في مقال Lycopene وعقم الذكور في المجلة الآسيوية لطب الذكورة ، فإن مادة مغذية تسمى اللايكوبين تعمل بشكل رائع في تعزيز خصوبة الذكور، وهو أحد مضادات الأكسدة المليئة بالطاقة الموجودة في الطماطم والتي تعمل على تحسين صحة السائل المنوي.

الحمضيات:

تعتبر ثمار الحمضيات من أفضل الأطعمة التي تعزز الخصوبة التي يمكن للمرء تناولها، وخاصة البرتقال والجريب فروت اللذين يحتويان على مادة البوليامين بوتريسين، يساعد هذا المركب في تحسين جودة الحيوانات المنوية لدى الذكور وقدرة البويضة على الإنجاب عند الإناث.

الفول والبقوليات:

العدس والبقوليات والفاصوليا محشوة بالألياف التي تعمل بأعجوبة في علاج عدم التوازن الهرموني، بصرف النظر عن هذا ، فهي تحتوي على مادة البوليامين سبيرميدين التي تساعد في تخصيب البويضة، كما تعتبر هذه المنتجات مصادر بروتين أفضل من اللحوم الحيوانية.

صفار البيض:

صفار البيض غني جدًا بمواد تعزيز الخصوبة، تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية في تحسين صحتك الإنجابية، يعتبر البيض مصدر قوة للتغذية التي تحتوي على الكالسيوم والفيتامينات وحمض الفوليك وأكثر من ذلك، والتي تعتبر مهمة إذا كنت تخططين للحمل، وبالإضافة إلى ذلك يعد البيض مصدرًا جيدًا للكولين، مما يساعد على تقليل فرص حدوث مضاعفات الولادة.

قرفة:

القرفة من الأطعمة التي يجب تناولها إذا كنتِ تعانين من مضاعفات بسبب متلازمة تكيس المبايض (PCOS) وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لأمراض النساء والتوليد ، يمكن للقرفة أن تساعد في تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء اللائي يعانين من متلازمة تكيس المبايض، وهي مشكلة عقم شائعة عند النساء. تزيد القرفة من فرص الخصوبة وتساعد في الحفاظ على التوازن الهرموني.

بذور عباد الشمس:



من المعروف أن بذور عباد الشمس، وخاصةً المحمصة وغير المملحة ، تزيد من جودة السائل المنوي لدى الرجال أيضا، بذور عباد الشمس محشوة بحمض الفوليك والسيلينيوم التي تساعد على خصوبة الإناث وكذلك خصوبة الرجال، تحتوي هذه البذور أيضًا على أحماض أوميجا 6 الدهنية وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

عين الجمل:

الجوز محشو بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية التي تعزز الخصوبة، ومن المعروف أن هذه المكسرات تزيد من جودة السائل المنوي من حيث الحركة والكمية، يساعد الجوز أيضًا في تقليل تشوهات الحيوانات المنوية.