لجنة الرقابة على المخابز بالأقصر تصدر قرارا بغلق 3 مخابز مخالفة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

قادت لجنة مشكلة بمدينة الأقصر تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، حملة للتفتيش والمتابعة والرقابة على بعض المخابز الخاصة بإنتاج الخبز السياحي (الطّباقي)، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الدوري على المخابز والأسواق، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والحرة، والسلع والمواد الغذائية.

وضمت عضوية اللجنة كل من إدارات الشؤون القانونية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية ورئيس قسم الإشغالات وإدارة رخص المحلات بالإدارة الهندسية بمدينة الأقصر وأعضاء من إدارات التموين والصحة والسلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالأقصر، وشرطة المرافق.

واستهدفت اللجنة المرور على 3 مخابز لإنتاج الخبز السياحي بالمناطق الأتية: نجع الخطباء - وشارع النزهة بشرق السكة الحديد وشارع الإمام الشافعي، وأسفرت الحملة عن قيام تحرير المخالفات الآتية : عدم وجود تراخيص، وعدم وجود تقارير حماية مدنية، وعدم وجود شهادات صحية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ثم قامت الإدارة القانونية بمدينة الأقصر بإصدار قرارات غلق لهذه المخابز.

وفى نفس السياق، قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التى يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهى والباعة المتجولين على مستوى مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة منطقة سوق الصنايع وشارع يوسف حسن ومنطقة أبو الجود ومنطقة مستشفى الكرنك ومنطقة شرق السكة وشارع الإسعاف، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوى مساعد مدير الأمن.



لجنة الرقابة على المخابز بالأقصر تصدر قرار بغلق 3 مخابز (1)



لجنة الرقابة على المخابز بالأقصر تصدر قرار بغلق 3 مخابز (2)



لجنة الرقابة على المخابز بالأقصر تصدر قرار بغلق 3 مخابز (3)