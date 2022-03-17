اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة

الخميس، 17 مارس 2022 09:25 ص
قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة وقطاع غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية واليوم الخميس، 15 مواطناً من الضفة وقطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اعتقلت قوات الاحتلال فى الخليل أربعة مواطنين بينهم فتيان، وهم: نادي خليل الرجوب من بلدة دورا، وخليل زياد الزعاقيق من بلدة بيت أمر، والفتيين محمود محمد جوابرة (17 عاماً) ومعن نايف البدوي (17 عاماً) من مخيم العروب.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان من ضاحية اكتابا، وهم: حازم سلطان علارية، وأحمد سمير قندس، ومحمد نهاد ملحم.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان، وهم: حمادة باسم عامر أبو سارة، وفؤاد زياد سعيد من قرية عقربا، وفاروق صبيح حمايل من بلدة بيتا.

ومن جنين، اعتقل جنود الاحتلال الشابين أنس أبو الرب من قباطية، وأدهم ارشيد من صير، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما.

ومن غزة، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس ثلاثة مواطنين لدى اقترابهم من السياج الفاصل ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

 


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الضفه الغربيه

الاحتلال

فلسطين

غزه

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