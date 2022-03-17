اليوم السابع
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الخميس، 17 مارس 2022 06:39 م
أكرم القصاص
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فقدان الشهية يعرضك لدخول المستشفى والسبب القلق من زيادة الوزن

الخميس، 17 مارس 2022 01:00 م
فقدان الشهية يعرضك لدخول المستشفى والسبب القلق من زيادة الوزن فقدان الشهية
فاطمة ياسر

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فقدان الشهية أو فقدان الرغبة عن تناول الطعام، يعد اضطراب يصاب به أغلب الأشخاص الذين يعانون من خوف  اكتساب الوزن، ولكن فقدان الشهية ليس الحل لتجنب زيادة الوزن لأنه يعرضك للعديد من المشاكل الصحية التي يقدمها التقرير المنشور عبر موقع "WEBMED".

أشار التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من فقدان الشهية بهدف عدم زيادة الوزن يتبعون حميات غذائية قاسية، ويبذلون مجهود أي تماريين رياضية شاقة دون إعطاء الجسم ما يحتاجه من عناصر غذائية للاستمرار في الحياة.

وأوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من داء فقدن الشهية يعرضون أجسامهم لمجاعة، أي لا يتناولون الأطعمة إلا بكميات قليلة وتكون منخفضة السعرات الحرارية وبتالي لا تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر والهدف من هذا هو تجنب زيادة الوزن.

وتظهر العديد من الأعراض التي يصاب بها البعض عند إصابتهم بفقدان الشهية، ومنها فقدان الوزن الشديد، الإرهاق الدائم والأرق، الدوخة، تساقط الشعر، حدوث اضطرابات في مواعيد الدورة الشهرية لدي النساء، الإمساك وآلام البطن، وجفاف الجلد أو اصفراره، انخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، القلق والتوتر.

ويعتمد علاج فقدان الشهية علي ذهاب المصاب لإختصاصي تغذية لكي يقنعة أن تنظيم الوجبات واتباع عادات غذائية ويومية صحية يعد من أهم الحيل لفقدان الوزن، وليس الامتناع عن تناول الأطعمة وفقدان الجسم للعناصر الغذائية التي يحتاجها، لأن علي مرور الأيام سيصل الأمر لدخول المصاب للمستشفي ونقل دم وحديد وأخذ مكملات غذائية عديدة لتعويض من تم فقدانه.


فقدان الشهية

داء فقدان الشهية

التخلص من داء الشهية

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