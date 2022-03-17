اليوم السابع
Ads
الخميس، 17 مارس 2022 12:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب التصويت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات

الخميس، 17 مارس 2022 09:24 ص
فتح باب التصويت بانتخابات نقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، فتح باب التصويت بالانتخابات بكافة المحافظات، مشيرة إلى استمرار عمليات التصويت حتى الخامسة من مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات فرز الأصوات بعد غلق باب التصويت بمقر اللجان.

ويتم إجراء التصويت بالانتخابات على مقاعد: عضوية مجلس النقابة العامة لمستوى الجمهورية "3 أعضاء فوق 15 عام، 3 أعضاء تحت 15 عام، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق"، ورؤساء النقابات الفرعية: بورسعيد، الإسماعيلية، أسيوط"، والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية، وذلك طبقا لقانون النقابة رقم 46 لسنة 1969، واللائحة الداخلية لنقابة أطباء الأسنان رقم 211 لسنة 1970.

كانت قد أتاحت النقابة العامة لأطباء الأسنان رابط إلكترونى، لتمكين الأطباء من التعرف على قيمة الاشتراكات المُستحقة، ومقرات اللجان الانتخابية لكل منهم لتسهيل مشاركاتهم بعمليات التصويت.

 

 

 


نقابة الاسنان

انتخابات نقابة اطباء الاسنان

التجديد النصفى لنقابة الاسنان

انتخابات نقابة الاسنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان بكافة المحافظات

الخميس، 17 مارس 2022 03:30 ص

المهن الطبية يخاطب نقابتى الأطباء والأسنان لمد مشروع العلاج بالتخصصات النادرة

الإثنين، 24 يناير 2022 12:30 م

اليوم.. فتح باب الطعون على الترشح بانتخابات نقابة أطباء الأسنان

السبت، 08 يناير 2022 03:00 ص

نقابة أطباء الأسنان تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى

الأربعاء، 05 يناير 2022 04:08 م

نقابة أطباء الأسنان: 75 مرشحا بالتجديد النصفى.. وغلق باب الترشح الأربعاء المقبل

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة