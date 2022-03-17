سلطات المطار تحبط محاولة راكب تهريب ماريجوانا مخدرة داخل قطع حلوى.. صور

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي من اصل عربي بحوزته مخدر الماريجوانا، وأكياس بها قطع حلوي تحتوي علي نفس المخدر.

أثناء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المغربية القادمة من الدار البيضاء، استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذى أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة خالد محمد عبد الرحمن مأمور الجمرك، والذى تلاحظ له وجود كثافات عضوية، قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن ضبط كمية من مخدر الماريجوانا وأكياس بها 75 قطعة حلوي بهم نفس المخدر.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذى أحال الراكب للنيابة المختصة.



محاولة تهريب 75 قطعة حلوي بها ماريجوانا المخدرة (1)



محاولة تهريب 75 قطعة حلوي بها ماريجوانا المخدرة (2)



محاولة تهريب 75 قطعة حلوي بها ماريجوانا المخدرة (3)



محاولة تهريب 75 قطعة حلوي بها ماريجوانا المخدرة (4)