سعر جرام الذهب عيار 21 الآن فى مصر يسجل 892 جنيها

كتب إسلام سعيد

سجل سعر جرام الذهب في مصر اليوم ارتفاع ملحوظ بحوالي عشرة جنيهات ثم تراجع قبل قليل بحوالي جنيهين، ليستقر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 892 جنيها للجرام الآن وقت صياغة هذه السطور، وهذا السعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة وذلك مع استمرار التداول على الذهب في البورصات العالمية.



أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 18 سجل 764 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 892 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 1019 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 7136 جنيها



اين وصلت تطورات مدينة الذهب في مصر؟ أكد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي وجود اهتمام رئاسي كبير بسرعة الانتهاء من مشروع مدينة الذهب لما يشكله من نقلة نوعية في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية المصرية للأسواق العالمية موضحا أن مدينة الذهب المزمع البدء في إنشائها هي أحد أضلاع الاستراتيجية المصرية للتحول الي مركزا اقليميا لانتاج و تصدير الذهب للأسواق العالمية مشيرا الي وضع مصر استراتيجية تكاملية بين مشروعات مدن المثلث الذهبي والاكتشافات الجديدة بمحافظة البحر الأحمر ومشروع مصفاة الذهب الجديدة التي تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشائها في مدينة مرسي علم لتصفية واعتماد السبائك الذهبية المنتجة علي الأراضى المصرية بالإضافة الي خام الذهب القادم من الأسواق العربية والأفريقية , لتصبح مصر المركز الوحيد بالشرق الأوسط و أفريقيا لتجميع الخام و تصفيته و انتاج السبائك واعتمادها وإنتاج المشغولات الذهبية و تصديرها.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد الأسبوع الماضي، وحضور المهندس الهامي الكرداني مستشار وزير التموين والمسئول عن تصميم مشروع مدينة الذهب

وأضاف سليمان أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت توجيهه باستمرار المشاورات واستقبال المقترحات من ممثلي إنتاج وتصنيع وتجارة الذهب لتعديل النماذج الهندسية بما يتناسب مع المتطلبات الواقعية للمنتجين .

ومن جانيه قال إلهامي الكرداني أن هناك لقاءات دورية يعقدها مع الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية لشرح التفاصيل الهندسية و اللوجستية والتي ستجعل من المدينة الجديدة مركزا متميزا و متطورة لإنتاج الذهب و المشغولات الذهبية ويعتبر أهمها وجود مراكز تعليم فنية لتدريب العمالة وتطويرها الي أحدث تقنيات و متطلبات الأسواق العالمية بالإضافة الي أماكن الإقامة الخاصة بالعمال و أصحاب المشروعات ,

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء المنطقة المركزية لبيع المشغولات الذهبية داخل العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستكون مركزا دوليا لتداول المشغولات الذهبية المصرية والعالمية موضحا الي أنه سيتم طرح الوحدات التجارية بتلك المنطقة قريبا ,مشيرا الي انه تم انشاء تلك المنطقة علي غرار الطراز المعماري التراثي لأسواق القاهرة القديمة وستشمل مناطق متخصصة في بيع المشغولات الذهبية و منطقة لبيع الاحجار الكريمة والالماس و منطقة لبيع المشغولات الفضية .

ومن جانبه قال هاني ميلاد أن إنشاء مدينة الذهب منطقة صناعية حرة يصدر بشأن انشائها قانون خاص سيساهم في دخول خام الذهب وأحجار الألماس للمناطق التصنيعية بالمدينة بما يجذب العديد من المستثمرين الدوليين لضخ استثماراتهم بالمدينة الجديدة بالاضافة الي تقديم تسهيلات تمويلية وإجرائية سيشكل عاملا جاذبا هاما للمستثمر المحلي علي المشاركة كانت أبرز مقترحات أعضاء الشعبة العامة للذهب لتشجيع المنتجين الكبار وأصحاب الورش علي الانتقال والمشاركة في المدينة الجديدة.

ومن جانيه قال لطفي منيب نائب رئيس الشعبة العامة للذهب إن الشعبة قد تقدمت بمجموعة من المقترحات الخاصة بكافة الحوافز الاجرائية والتشريعية و التمويلية اللازمة والتي ستساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للتصنيع والتجارة والتصدير لهذه الصناعة الدولية الهامة خاصة أن الأسواق العالمية تشهد تطورا متسارعا لأسعار الذهب كما يعتبر الملاذ الآمن للحكومات والأفراد في ضوء التوترات الدولية وتراجع مؤشرات أداء الاقتصاد العالمى.