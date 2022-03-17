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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-3-2022

الخميس، 17 مارس 2022 12:57 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-3-2022 الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 17-3-2022، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلًا في البنك الأهلى المصرى 49.50 جنيه للشراء، و51.80 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا  49.48 جنيه للشراء، و51.77 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 48.36 جنيه للشراء، و51.86 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 51.45 جنيه للشراء، و51.90 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتي فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.45 جنيه للشراء.
 
51.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.50 جنيه للشراء.
 
51.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.50 جنيه للشراء.
 
51.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.74 جنيه للشراء.
 
51.92 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.36 جنيه للشراء.
 
51.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي

47.76 جنيه للشراء.
 
51.85 جنيه للبيع.

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