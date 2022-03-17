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زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية عن محصولى البطاطس والفراولة بقرية السلام

الخميس، 17 مارس 2022 12:06 م
زراعة الشرقية تنفذ مدرسة حقلية عن محصولى البطاطس والفراولة بقرية السلام مدرسة حقلية عن محصولى البطاطس والفراولة
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية بالتعاون مع معهدى بحوث الإرشاد الزراعى ووقاية النبات بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية عن زراعة محصولى البطاطس والفراولة بناحية قرية السلام التابعة لمركز ومدينة بلبيس فى حضور الدكتور محمد سليمان المنسق العام للمدارس الحقلية والدكتور محمد عودة والدكتور أحمد العنان بمعهد بحوث وقاية النبات والدكتورة صفاء علوان والدكتور حمدى العزازى بمعهد بحوث الإرشاد الزراعى والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد بمديرية الزراعة وعدد من المزارعين.

 

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المدرسة الحقلية تناولت الحديث عن أهمية التجهيز الجيد للأرض واختيار أصناف من البطاطس المقاومة للأمراض والدرنات الخالية من الأمراض الفطرية والحشرية ومعاملتها بمحلول مطهر مع وضعها على أجولة من الخيش أو صناديق بلاستيكية سبق تطهيرها وتجفيفها بعد الزراعة بحوالى 45 يوم من الزراعة مع معاملة النباتات بمبيد وقائى ضد الندوة المبكرة فى هذه الفترة من عمر النبات، أما بالنسبة لمحصول الفراولة فيتم متابعة الرشات الوقائية بإستخدام بدائل المبيدات والتركيز على إستخدام مضادات الأكسدة وتم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات الحضور بخصوص ظهور أعفان الجذور حيث تم التنبيه على ضرورة إختيار الصنف المناسب والرش بمبيد فطرى خاص بأعفان الجذور.

 

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتى بما يُساهم فى زيادة الدخل القومي.

 

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة فى الزراعة والري.


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