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زخاروفا: روسيا لا تستهدف الاستيلاء على أراضي أوكرانيا

الخميس، 17 مارس 2022 12:09 م
زخاروفا: روسيا لا تستهدف الاستيلاء على أراضي أوكرانيا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا
أ ش أ

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شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لا تهدف الى الاستيلاء على أراضي أوكرانيا أو الاطاحة برئيسها.


وقالت زخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن القوات الروسية لا تستهدف المدنيين ولا تقصف مدن أوكرانيا ، متهمة الغرب بتجاهل "الاجراءات الوحشية للقوات الأوكرانية".


وأكدت أن القوميين الأوكرانيين يرفضون فتح ممرات إنسانية للسكان باتجاه روسيا ، معربة عن أملها في أن تفهم كييف حتمية إيجاد حل سلمي لمهمة نزع السلاح وإزالة "النازية" في أوكرانيا وتحويلها الى دولة محايدة.


وأشارت إلى أن المفاوضات الروسية الأوكرانية تتضمن بحث مسائل عسكرية وسياسية وإنسانية.


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