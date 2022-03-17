ربنا نجانى وقمت من المرض.. أحمد حلاوة يطمئن جمهوره ومحبيه (إنفوجراف)

طمأن الفنان القدير أحمد حلاوة، جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أن صحته جيدة وسوف يخرج قريبا جدا من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردا على الشائعات التى ترددت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة.
احمد حلاوة
- لا أتمنى أبدا أن أرى مكروها فى أحد وربنا يكفينا جميعا شر المرض
- ربنا نجانى وقمت بالسلامة من المرض المخيف ده، لكن فى بعض الحاجات لسه بنعالجها
- اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله
- إن كنت هقابل ربنا فأقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندى خالص
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