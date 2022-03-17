رئيس المجلس الرئاسى الليبي: لن نسمح بأى صدام مسلح ونعمل مع كافة الأطراف

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أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، أن المجلس لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسى وأى صدام مسلح، وأنه "ملتزم بالعمل مع كل الأطراف" فى ليبيا.

ونقلت "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية عن بيان المجلس الرئاسى أن ذلك جاء خلال اجتماع للمنفى مع عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، و"الداعمين للمسار السياسي، وإرساء الاستقرار فى ليبيا، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفانى وليامز، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا، خوسيه ساباديل .

وأضاف البيان أن المنفى جدد ترحيب المجلس بمبادرة وليامز، ودعمه لها، وأكد "أن الحل فى ليبيا حل سياسى وليس قانونيا، ابتداء من اتفاق الصخيرات إلى مسارى برلين وحوار جينيف .. مشددا على أن المجلس "لن يسمح بالعودة إلى الانقسام المؤسسي، أو لأى صدام مسلح، وأن المجلس يمثل وحدة ليبيا، وملتزم بالعمل مع كل الأطراف".

وشارك فى الاجتماع عدد من السفراء عبر "تقنية الفيديو كونفرانس"، بحث "جهود دفع العملية السياسية، وإنجاح المصالحة الوطنية، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، بالوصول لإجراء الاستحقاقات الانتخابية، كما استعرض مشاركة كل الأطراف السياسية فى جهود حل الأزمة الليبية، انطلاقا من مخرجات الحوار السياسي.

من جانبها، أشادت وليامز بعمل المجلس الرئاسى ودوره فى المحافظة على وحدة ليبيا وعدم الانقسام .. مؤكدة "تأييدها لما جاء فى حديث رئيس المجلس الرئاسى الليبى ونائبه، بعدم السماح بالعودة لأى صدام مسلح، أو العودة لانقسام مؤسسات الدولة مرة أخرى، وضرورة استمرار عمل المجلس مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وأهمية الإسراع بإجراء الاستحقاقات للانتخابية المقبلة".