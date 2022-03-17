دورات علمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحويل جامعة أسوان رقميا

أسوان - فريق المحافظات

تشهد جامعة أسوان العديد من الدورات العلمية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحويل الجامعة رقمياً وتطورها لتواكب الجامعات الذكية كأحد المحاور الهامة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية.

من جهته أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أنه فى إطار التحول الرقمي والخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسات الحكومية و في ظل ما تنشده الدولة من تطوير في ظل توجيهات القيادة السياسية، تم تفعيل أنشطة مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية للتنمية المجتمعية ومحافظة أسوان الموقعة فى أغسطس 2021م و تنتهى فى عام 2024م.

وأشار إلي أن ذلك بناءاً على توصيات إجتماع اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لمذكرة التفاهم الذى عقد بديوان عام محافظة أسوان فى 6 فبراير 2022م برئاسة كلا من الدكتوره غادة يحيى أبوزيد نائب محافظ أسوان والمهندسة هدى دحروج رئيس الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتحت إشراف ومتابعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمذكرة التفاهم تم عقد العديد من ندوات التوعية للطلاب تحت عنوان “التعلم الإلكترونى فرص وتحديات” بالإضافة لإقامة 2 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بعنوان “تصميم المحتوى الإلكترونى” خلال الفترة من 6 مارس حتى 10 مارس 2022م، وذلك لتفعيل وتنفيذ الأنشطة التدريبية لمحور “نشر ثقافة التعلم الإلكترونى” بمذكرة التفاهم.

وأضاف الدكتور أشرف إمامالمدير التنفيذى لمركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة أنه تم عقد ندوة توعية لطلاب كلية التربية شارك فيها أكتر من 90 طالب وطالبة بحضور كلاً من الدكتور راضى عبدالمجيد عميد الكلية والدكتور خيرى أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مضيفا بأنه تم عقد ندوة توعية لطلاب كلية التجارة شارك فيها أكثر من 85 طالب وطالبة بحضور الدكتور حسن الأمين عميد كلية التجارة والدكتور حمادة إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأثمرت الندوات عن تفاعل إيجابي للطلاب بشكل كبير ومتميز.

وأشار الدكتور محمد عيد مدير مركز المعلومات وشبكة الإتصالات بجامعة أسوان إلي أن الدورات التدريبية وورش العمل التى أقيمت لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال خمسة أيام متواصلة تدرب فيها 40 متدرب من قبل مدربين متخصصين من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقد اكتسب المتدربون خبرة فى كيفية تصميم المحتوى الإلكترونى للمقررات الدراسية.

وأن هذه الدورات تعتبر إحدى المحاور الهامة لتطوير وتنمية مهارات الكوادر البشرية لتحويل الجامعة رقمياً وتطورها لتواكب الجامعات الذكية.واستمراراً لتفعيل أنشطة مذكرة التفاهم سوف تعقد بمشيئة الله فى الجامعة ندوات توعية طلابية بكليات أخرى ودورات لاعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس 2022م استكمالاً للإنجازات بهذا المجال.