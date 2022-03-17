داء "فون ويلبراند" مرض وراثي يعرضك للنزيف.. تعرف على أعراضه

فاطمة ياسر

هل سمعت مرة أن شخص ذهب لطبيب الأسنان وتعرض لنزيف شديد؟ إذا مررت بهذه التجربة أو سمعت عنها يمكنك قراءة السطور التالية، للتعرف على السبب الكامن وراء تعرض أي شخص للإصابة بالنزيف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "medlineplus."، أن تعرض الشخص لنزيف مزمن يتسبب في عدم توقف أو تجلط الدم، يعني الإصابة بداء "فون ويلبراند".

وأوضح التقرير أن "فون ويلبراند" هو بروتين يساعد على تجلط الدم وتعرض الشخص للإصابة بالنزيف وعدم تجلط الدم يعني أن هذا البروتين يعاني من خلل.

وأشار التقرير، أن هذا المرض يعد وراثيل إلى حد كبير، أي أن أحد الأبوين حامل للجين الخاص، وقد يظل هذا الداء كامن في الجسم، حتي يتعرض لأي مسبب خاص به، أي عقب إجراء أي فحص طبي كالذهاب لطبيب.

ومن أعراض داء "فون ويلبراند"، ظهور دم في البول أو البراز، والتعرض لنزيف شديد خلال الدورة الشهرية أو الولادة، التعرض والإصابة بالكدمات ، تعرض للأنف للنزيف المتكرر ، نزيف شديد بعد الإصابة بجرح بسكين أو عقب الجراحة أو الخضوع لعلاج الأسنان.

أما عن الأسباب، ثبت أنه جين موروث يتحكم في بروتين "فون ويلبراند"، وهو بروتين يؤدي دوراً رئيساً في تخثر الدم.

وأخيرا أكد التقرير، أنه في حالة إهمال علاج هذا الداء يزداد فرص الإصابة بفقدان الدم، والتوتر وألم الشديد في الجسم.