جهاز تنمية المشروعات ينظم معرض "مشروعك مستقبلك" بالإسماعيلية

كتب إسلام سعيد

في إطار خطة عمل جهاز تنمية المشروعات التي تعتمد على التوسع في تنظيم المعارض بمختلف المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة الممولة من الجهاز في تسويق منتجاتهم سواء بالبيع المباشر أو عن طريق إبرام تعاقدات جديدة.

يقيم جهاز تنمية المشروعات بالإسماعيلية معرضا لمنتجات أصحاب المشروعات الممولة وتلك الحاصلة على خدمات الجهاز غير المالية خلال الفترة من 16 وحتى 21 من شهر مارس الحالي ، وذلك بالتعاون مع ديوان عام محافظة الإسماعيلية وبعض الهيئات الأخرى منها جامعة مدن القناة والغرفة التجارية، وأيضا المجلس القومى للمرأة.

وافتتح المعرض اللواء هشام الطويل سكرتير عام محافظة الإسماعيلية والدكتور خالد نصر مدير المنطقة الثالثة بالجهاز والأستاذة آمال زيدان مدير فرع الإسماعيلية وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وصرح الدكتور خالد نصر مدير المنطقة الثالثة أن إقامة مثل هذه المعارض تأتى تنفيذا لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بضرورة مساندة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم الدعم لهم وفتح قنوات تسويقية لهم ، وأضاف نصر أن هذا المعرض يعد الثانى في منطقة القناة خلال شهر مارس ، حيث ينظم الجهاز معرضا مماثلا بمحافظة بورسعيد يستمر حتى 22 مارس.

وأوضحت آمال زيدان مدير فرع الجهاز بالإسماعيلية أن هذا المعرض يأتي متزامنا مع احتفالات عيد الأم ويشارك به 140 عارضا من عملاء جهاز تنمية المشروعات بالمجان (دون تحمل أي نفقات)، ويضم باقة متنوعة من أفضل منتجات أصحاب المشروعات من محافظات الإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء والتي تضم احتياجات المنزل من الديكورات والمفروشات بالإضافة إلى المنتجات الجلدية والاكسسوارات والمشغولات اليدوية والتراثية المتميزة.

جدير بالذكر أن المعرض مقام بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.