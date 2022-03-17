جمارك مطار القاهرة تضبط راكبين بحوزتهما سجائر إلكترونية تحتوى على ماريجوانا

كتب أحمد مصطفى

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في ضبط راكبين بحوزتهما مخدرالماريجوانا، الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البريطانية القادمة من لندن، لراكب أجنبي بحوزته 4 عبوات علي شكل أمبولات هي جزء من السجائر الإلكترونية بها زيت الماريجوانا المخدر، والحالة الثانية لراكب أجنبي من أصل عربي بحوزته عبوة علي شكل أمبول بها نفس المخدر السابق ذكره، وكذلك كيس بلاستيك يحتوي علي قطعة من نبات الماريجوانا.

ضم فريق الضبط كل من محمد محمود إبراهيم عمر مأمور اللجنة الجمركية ومحمود عبدالمطلب ومحمد حسين محمود مأمورا الجمرك وعلي جهاز الفحص بالأشعة محمود شحاته وأحمد سيد أحمد مأمورا الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت إشراف أحمد محمد فوزي واحمد سيد عافية مديرا الحركة.

أمر أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد كل راكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبين للنيابة المختصة.



محاولة تهريب قطع من السجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا (1)



محاولة تهريب قطع من السجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا (2)



محاولة تهريب قطع من السجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا (3)



محاولة تهريب قطع من السجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا (4)



محاولة تهريب قطع من السجائر الإلكترونية بها مخدر الماريجوانا (5)