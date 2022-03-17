تفاصيل تطعيم 191 ألف طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك يوم الأحد الموافق 27 مارس الجاري وتستمر حتى 30 مارس الجاري، والتى تهدف لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.344 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة، بالإضافة إلى مشرفي الحملة بالادارات الصحية على مستوى المحافظة والبالغ عددهم 48 مشرفاً، و33 مشرفاً للحملة بمديرية الشئون الصحية.

وأكد وكيل الوزارة على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ لحفظ جرعات التطعيم في حال انقطاع التيار الكهربائي وذلك من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء، كما أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الفرق الطبية بالمدارس والحضانات.

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 17 مليون طفل موزعين على محافظات الجمهورية، ويشار إلى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم سابين ثنائي التكافؤ نمط 1 و3، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.