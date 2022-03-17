تعرف على جلسات اليوم الثانى لمؤتمر "شبكة المنافسة العربية"

كتب مدحت عادل

تشهد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية مجموعة من الجلسات والحلقات النقاشية التي تدور حول القضايا المتعلقة بسياسات المنافسة وأدوات إنفاذ القانون واستعراض التجارب العربية المختلفة في هذا الشأن. يدور النقاش في الجلسة الأولى حول "الأسواق الرقمية وقانون حماية المنافسة" ويديرها جمال أبو فرحة – مدير عام مديرية المنافسة بوزارة الاقتصاد الوطني - دولة فلسطين، ويتحدث فيها كلٌّ من: زهران بن سالم بن محمد المحروقي - مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار – سلطنة عمان، وأحمد رحو - رئيس مجلس المنافسة بالمملكة المغربية، وناصر جاسم الشامي - محاسب بجهاز حماية المنافسة - دولة الكويت، والمستشار أحمد عبد الناصر – المستشار القانوني لرئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – جمهورية مصر العربية.

أما الجلسة الثانية فتدور حول استعراض "التجارب العربية في المراقبة على الاندماجات والاستحواذات" يشارك فيها الدكتور محمد بن إبراهيم الداغر- المشرف العام على الشؤون الاقتصادية بالهيئة العامة للمنافسة - المملكة العربية السعودي، وفريد الولهازي – مقرر بمجلس المنافسة - الجمهورية التونسية، ويدير الجلسة الدكتور محمود ممتاز - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية - جمهورية مصر العربية.

وفي الجلسة الثالثة يدور النقاش حول "سبل الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية" يتحدث فيها كلٌّ من: حمود بن مطلق العتيبي - مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة – المملكة العربية السعودية، ومحمد سمير – رئيس الفريق الأول للقضايا بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية – جمهورية مصر العربية، وفريد الولهازي – مقرر بمجلس المنافسة - الجمهورية التونسية، ويديرها زهران بن سالم بن محمد المحروقي - مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار – سلطنة عمان.

كما تشهد فعاليات اليوم الثاني مناقشة مفتوحة حول الآليات التنفيذية لشبكة المنافسة العربية، وسيتم التصويت على رئاسة مجموعات العمل من الدول الأعضاء والتي ستتم بالتناوب بشكل دوري سنويًّا وهي: لجنة الاندماجات والاستحواذات، ولجنة إنفاذ قوانين حماية المنافسة، ولجنة الكفاءة المؤسسية.

الجدير بالذكر أنه بدأت أمس فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسفير أحمد رشيد خطابي ممثل الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشئون الاقتصادية، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.