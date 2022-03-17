اليوم السابع
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تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية وأسعار السلع الغذائية بها

الخميس، 17 مارس 2022 12:00 ص
تعرف على أماكن معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية وأسعار السلع الغذائية بها
الإسكندرية جاكلين منير

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شهدت محافظة الإسكندرية، انطلاق معارض "أهلا رمضان" من 15 فرعا بالمجمعات الاستهلاكية وتصل نسبة التخفيضات بها إلى 25%.

وتشارك هذا العام 15 منفذا فى فعاليات معارض أهلا رمضان، كما تقيم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية وأماكن تواجدها هى:

 

١. شادر لعرض السلع الغذائية وسلع رمضان أمام مقر الشركة بمنطقة محرم بك

 

٢. توفر عدد 2 سيارة متنقلة للتنقل أمام الأحياء

 

 ٣. منفذ الشركة بمنطقة محطة مصر

 

٤منفذ الشركة بشارع خالد بن الوليد 

 

٥تشارك السلاسل التجارية بعمل ركن خاص بسلع أهلا رمضان بأسعار مخفضة ويشارك القطاع الخاص بعدد 6 شوادر وذلك بالتنسيق مع رؤساء الأحياء، وأماكن وجودها :

١. ميدان محمد نجيب

٢.منطقة السيوف شماعة

٣. منطقة أبو قير

٤. دوران المندرة

٥. شارع الاسكندراني بمحرم بك

٦الهانوفيل بالعجمى

 

وأسعار السلع الرمضانية و التى تعرض بمنافذ المجمعات الاستهلاكية هى أسعار تنافسية تصل نسبة التخفيضات الى 20%، أسعار البلح يتراوح بين 12 إلى 25 جنيه للكجم طبقا الأصناف و الماركات، تمور الوادى الجديد، عبوة واحد كجم 28 جنيه، تمور الوادى الجديد عبوة 2 كجم 52 جنيه، الزبيب المستورد 90 جنيها للكجم، قمر الدين يتراوح بين 36 و 32 جنيها للفة، جوز الهند 60 جنيها، التين 40 جنيها للفة، السودانى 42 جنيه للكجم، تمر هندى يتراوح بين 25 جنيها للفة.

 

وبالنسبة للدواجن تم طرح كميات من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية سعر الدجاجة كجم 48 جنيها والدجاجة زنة 1100 جم 53 جنيها والدجاجة زنة 1200 جم 57.75 جنيها والدجاجة زنة 1300 جم 62.50 جنيها.

 

أما عن أسعار اللحوم تبدأ بسعر 95 جنيها لكل كجم من اللحوم السودانية، وسعر الكجم مجمد برازيلى 85 جنيها.

 

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الاسكندرية

المجمعات الاستهلاكية

اسعار ياميش رمضان

محاربة الغلاء

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