تجديد حبس المتهمين بسرقة فيلا الفنانة سميرة صدقى بمنطقة الهرم 15 يوما

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من فيلا الفنانة سميرة صدقى بمنطقة الهرم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن مدير أعمال الفنانة وأحد أقاربها وراء ارتكاب الجريمة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض فيلا الفنانة سميرة صدقي للسرقة بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين عدم وجود كسر بمنافذ الفيلا، وأن السارق استولى على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية من خزينة بالفيلا.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقة تبين أن وكيل أعمال الفنانة، وأحد افراد أسرته وراء السرقة، حيث استخدما مفتاح في الدخول للفيلا خلال غياب الفنانة عنها، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.