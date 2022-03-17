انطلاق فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر شبكة المنافسة العربية

كتب مدحت عادل

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، وذلك بحضور رؤساء وممثلي أجهزة حماية المنافسة بالدول العربية أعضاء الشبكة.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم مجموعة من الجلسات أبرزها "الأسواق الرقمية وقانون حماية المنافسة"، و"التجارب العربية في الرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات" و"سبل الكشف عن التواطؤ في المناقصات والمزايدات الحكومية"، كما تشهد مناقشة مفتوحة حول الآليات التنفيذية لشبكة المنافسة العربية والتصويت على رئاسة مجموعات العمل.

وبدأت أمس فعاليات المؤتمر الأول لشبكة المنافسة العربية، بحضور نيفين جامع - وزيرة التجارة والصناعة، والسفير أحمد رشيد خطابي - ممثل الأمين العام ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والدكتور بهجت أبو النصر - مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بقطاع الشئون الاقتصادية، ورؤساء وممثلي أجهزة المنافسة بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية في مجال حماية المنافسة، وذلك بمقر جامعة الدول العربية.

كما حضر عدد من الشخصيات العامة أبرزهم؛ المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والمستشار عبد الناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير المكتب الفني بالقاهرة، واللواء أ.ح/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس كارم محمود الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وإبراهيم السجيني مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، والأستاذ حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد ومستشارة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وخالد منير الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ونائب رئيس اتحاد العمال.